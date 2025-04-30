Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как самый настоящий враг Вашингтона, а его подопечные причастны к покушениям на американских политиков. Об этом 30 апреля заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Я считаю, что Зеленский — враг США. Его правительство пыталось убить определенное количество людей, включая известных консерваторов», — сказал Карлсон в интервью своей коллеге Мегин Келли, которое опубликовано в YouTube-канале.

Он подчеркнул, что Зеленский лишь «очерняет» США, а также пытается «рассорить» их с Европой.

Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс 29 апреля сообщила, что США прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.

23 апреля президент США Дональд Трамп отмечал, что США испытывают больше сложностей в переговорах с Украиной, чем с Россией, договоренности с которой практически достигнуты. Кроме того, по его словам, заявление Зеленского про отказ признать Крым территорией РФ мешает мирному урегулированию конфликта.