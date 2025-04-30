Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Оренбургской области
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- Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с автобусом в Оренбургской области
Автобус и легковой автомобиль столкнулись на трассе между населенными пунктами Кретовка и Михайловка в Оренбургской области, в результате погиб один человек и четверо пострадали. Об этом 30 апреля сообщили в Главном управлении (ГУ) МЧС России по региону.
«К ликвидации последствий ДТП привлекались пожарные МЧС России из 38 ПСЧ. Они деблокировали погибшего мужчину 1966 года рождения из легковушки», — уточняется в Telegram-канале ведомства.
Четверо пассажиров автобуса получили травмы. Прибывшие на место медики оказали им необходимую помощь.
Ранее в этот день два человека погибли при столкновении легковых авто в Забайкалье. Еще трое, в том числе подросток, были доставлены в медучреждение.