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Путин поддержал создание мемориала волонтерам в Курской области

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин в среду, 30 апреля, поддержал создание мемориала волонтерам в Курской области.

Данный вопрос попросила рассмотреть участница марафона «Знание. Первые», волонтер и студентка Курского государственного университета Ангелина Ужиковская.

«Сделаем всё, чтобы вас поддержать. И вы предложили мемориал создать, так и сделаем», — отметил глава государства на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

Путин подчеркнул, что волонтерское движение в России приобрело особый характер. Президент также призвал волонтеров соблюдать максимальную осторожность в зоне боевых действий.

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Волонтеры регулярно помогают как мирным жителям, так и военным. В частности, в январе волонтеры «Народного фронта» доставили гуманитарную помощь в освобожденные города Донецкой Народной Республики (ДНР).

Активисты привезли в Горняк и Украинск 120 продуктовых наборов и два бензиновых генератора. В село Галицыновка было доставлено 40 комплектов продовольствия.

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