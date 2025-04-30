Путин рассказал об изоляции разрозненных групп ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако отдельные боевики сумели спрятаться и просят об эвакуации. Об этом 30 апреля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям по каким-то они в подвалах каких-то еще сидят. Мы слышим, чего говорят там, просят эвакуации», — подчеркнул он.

Путин отметил, что в регионе остались разрозненные группы из двух-трех боевиков. По его словам, военнослужащие ВСУ скрываются в лесопосадках и других изолированных местах.

Президент добавил, что оставшимся в Курской области боевикам предлагали сдаться в плен и отправляли к ним сослуживцев, которые уже сложили оружие, с аналогичным призывом.

27 апреля Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ. Президент позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений.

26 апреля в Минобороны РФ сообщили, что остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы государственной границы России. По данным ведомства, проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.