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Путин рассказал об изоляции разрозненных групп ВСУ в Курской области

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Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) были выбиты из Курской области, однако отдельные боевики сумели спрятаться и просят об эвакуации. Об этом 30 апреля сообщил президент России Владимир Путин на встрече с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

«Вышибли из Курской области противника, но там еще по щелям по каким-то они в подвалах каких-то еще сидят. Мы слышим, чего говорят там, просят эвакуации», — подчеркнул он.

Путин отметил, что в регионе остались разрозненные группы из двух-трех боевиков. По его словам, военнослужащие ВСУ скрываются в лесопосадках и других изолированных местах.

Президент добавил, что оставшимся в Курской области боевикам предлагали сдаться в плен и отправляли к ним сослуживцев, которые уже сложили оружие, с аналогичным призывом.

Новые задачи: как ВС РФ будут действовать после освобождения Курской области
По словам президента России, сейчас появились условия для дальнейших успешных действий наших войск на других участках фронта

27 апреля Путин поздравил отличившихся при освобождении Курской области военных ВС РФ. Президент позвонил командующему группировкой и командирам наиболее отличившихся в ходе этой операции подразделений.

26 апреля в Минобороны РФ сообщили, что остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы государственной границы России. По данным ведомства, проводятся мероприятия по выявлению одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории.

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