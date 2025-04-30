Запрет на посещение лесов вокруг воинской части установили во Владимирской области
В лесах вокруг воинской части Киржачского района Владимирской области, где произошла детонация боеприпасов, введен запрет на пребывание людей и въезд транспорта на фоне чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе администрации Киржачского района.
«С сегодняшнего дня в Киржачском районе в лесах вокруг воинской части в радиусе 10 км действует запрет на пребывание людей и въезд транспорта», — говорится в Telegram-канале.
Отмечается, что соответствующее распоряжение Министерства лесного хозяйства действует до его отмены.
Детонация боеприпасов произошла 22 апреля в результате возгорания на территории воинской части, сообщили в Минобороны России. Причиной пожара назвали нарушение требований безопасности при проведении работ со взрывчатыми материалами. Тогда же на территории объявили чрезвычайную ситуацию. Позднее стало известно, что из-за происшествия пострадали четыре человека, из них трое были госпитализированы.
23 апреля губернатор региона Александр Авдеев сообщил, что ситуация в Киржачском районе постепенно стабилизируется. 25 апреля стало известно, что режим ЧС был отменен в 11 населенных пунктах, за исключением поселка Барсово.