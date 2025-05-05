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За чем следить инвестору на этой неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Несмотря на возможные позитивные сигналы в геополитике, внимание инвесторов будет сосредоточено на корпоративных событиях — финансовых результатах крупных игроков рынка, рассказали в «УК Первая». Также рыночную динамику могут определить недельные данные по инфляции и результаты аукционов по размещению ОФЗ.

В понедельник, 5 мая, розничная сеть X5 Group опубликует отчетность по МСФО за I квартал 2025 года, а банк «Санкт-Петербург» закроет реестр для выплаты дивидендов в размере 29,72 рубля на акцию, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». Также в этот день IT-компания «Т-Технологии» проведет годовое собрание акционеров по вопросу утверждения дивидендов за 2024 год, отметили в «БКС Мир инвестиций». События могут повлиять на стоимость акций этих компаний.курс рубля

Во вторник Мосбиржа опубликует данные по оборотам за апрель, что может повлиять на весь финансовый рынок, сообщили в «Цифра брокер». В этот же день сеть медицинских центров «Мать и дитя» проведет собрание акционеров по вопросу дивидендов за 2024 год, добавили в «БКС Мир инвестиций».

7 мая Росстат представит недельные данные по индексу потребительских цен. Эти показатели могут повлиять на ожидания инвесторов о дальнейшей динамике ключевой ставки, а следовательно, отразиться и на всем рынке.

В четверг, 8 мая, «Таттелеком» завершит формирование реестра для выплаты дивидендов за 2024 год, сообщили в «БКС Мир инвестиций». Это событие может поддержать стоимость бумаг компании.события для инвесторов

Индекс гособлигаций RGBI продолжит колебаться в широком диапазоне на следующей неделе, отметили аналитики «Газпромбанк Инвестиции». По их оценкам, несмотря на некоторое смягчение риторики ЦБ, основным драйвером для рынка гособлигаций остаются внешний фон и геополитическая ситуация. В текущих условиях индекс может двигаться в коридоре 106–111 пунктов, при этом динамика будет в значительной степени зависеть от развития международной обстановки.

На предстоящей неделе индекс Мосбиржи будет колебаться в диапазоне 2800–2850 пунктов, прогнозируют аналитики «Газпромбанк Инвестиции». Курс юаня сохранится в пределах 11–11,5 рубля, при этом официальный курс доллара США может составить 80,5–83 рубля, а евро — 92,5–95 рублей, заключили в «БКС Мир инвестиций».

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