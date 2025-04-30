Посольство РФ во Франции выразило протест в связи с обвинениями в кибератаках

Посольство России в Париже 30 апреля опровергло все обвинения коммюнике МИД Франции о якобы кибератаках Главного управления (ГРУ) Генштаба РФ против страны.

«Протестуем против очередной попытки выдвинуть набор повторяющихся из раза в раз голословных обвинений в том, что российская сторона имеет отношение к тем проблемам, в том числе инфраструктурным, с которыми сталкивалась и в настоящее время сталкивается Франция», — указано в Telegram-канале дипмиссии.

В посольстве возмутились тем, что Франция обвинила РФ, при этом не приводя никаких доказательств вины страны. Кроме того, ведомство считает, что такое действие направлено на распространение в обществе «русофобии и оправдание агрессивной антироссийской политики».

7 апреля посольство РФ заявило, что публикации СМИ Великобритании о якобы угрозе подводным коммуникациям со стороны России на самом деле являются «фантастическими историями». Там отметили, что Россия никогда не угрожала безопасности Великобритании и ее жителей, в то время как британский инстеблишмент нагнетает конфронтацию и создает очаги напряженности.