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Эксперт дала советы по сохранению рабочего места в эпоху нейросетей

Куренкова: важным навыком в современных условиях является умение работать с ИИ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»
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Ключевым навыком в современных условиях становится умение работать с искусственным интеллектом (ИИ), а не конкурировать с ним. Таким мнением в беседе с «Известиями» 4 мая директор по взаимодействию с госорганами в компании «Нетология» и руководитель GR-направления Ассоциации инноваций в образовании РАЦИО Валентина Куренкова.

«Нейросети дают нам важнейшее преимущество — возможность делегировать им операционные и рутинные задачи. Нейросети экономят время для стратегических и креативных задач, освобождая сотрудника от рутины», — отметила она.

Она добавил, что в условиях, когда ИИ берет на себя шаблонные операции, особенно ценятся креативность, эмоциональный интеллект и способность к нестандартному мышлению.

«Эмоциональный интеллект (EQ) — качество, которое машине сложнее всего имитировать. Он включает эмпатию, навыки коммуникации, умение работать в команде и улаживать конфликты. Чат-бот ограничивается шаблонным ответом, а человек способен почувствовать настроение собеседника и найти индивидуальный подход. Поэтому люди с высоким EQ будут востребованы всегда», — пояснила специалист.

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По ее словам, сегодня владение нейросетями — уже не преимущество, а обязательное требование. Однако ключевым фактором остается то, как человек применяет эти технологии в своей работе.

«Сегодня недостаточно просто быть хорошим специалистом — нужно уметь работать в партнерстве с ИИ, используя его для рутины и оставляя за собой творческие и стратегические задачи», — сказала Куренкова.

Кроме того, в новых условиях особенно выделятся те, кто сможет сочетать технологическую грамотность с чисто человеческими качествами — креативностью, эмоциональным интеллектом и способностью принимать взвешенные решения.

«Те, кто просто использует ИИ для шаблонных решений, рискуют проиграть тем, кто сочетает технологии с уникальным подходом и экспертизой», — подытожила Куренкова.

Ранее, 14 февраля, председатель Совета директоров ГК «ДИАКОН» Андрей Варивода рассказал «Известиям», что к 2026 году ожидается массовое внедрение ИИ-систем в региональных медицинских учреждениях. Он также уточнил, что в России известно более 30 сервисов на основе ИИ для анализа медицинских изображений. Системы помогают врачам выявлять онкологические заболевания, патологии легких и сердечно-сосудистой системы на ранних стадиях.

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