Реклама
Прямой эфир
Общество
В МВД предупредили о мошенничестве через платеж на якобы защищенном сайте
Происшествия
В Ростовской области сообщили об отражении ночной атаки БПЛА в регионе
Мир
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Тихом океане недалеко от Тонга
Мир
Al Jazeera сообщил о 15 погибших при бомбардировке ЦАХАЛ по школе в Газе
Мир
Трамп поблагодарил за освобождение израильского заложника с гражданством США
Мир
СМИ узнали о подготовленном Британией и ЕС пакте об обороне и безопасности
Мир
В СК поручили возбудить дело после осквернения мемориала солдату ВОВ в Таллине
Происшествия
В Бурятии площадь лесных пожаров превысила 52 тыс. га
Мир
Никарагуа рассчитывает запустить прямые рейсы из РФ в ближайшие годы
Мир
Лидер Республики Сербской Додик назвал начало спецоперации оправданным решением
Общество
У якутов зафиксировали высокую предрасположенность к непереносимости лактозы
Общество
Вильфанд спрогнозировал заморозки на территории пяти округов РФ в ближайшие дни
Мир
В нескольких городах Германии прошли акции за запрет партии АдГ
Армия
Расчеты «Гиацинт-Б» уничтожили гаубицу Д-30 и ангары ВСУ в зоне спецоперации
Мир
Импорт Никарагуа из РФ составил $195 млн в 2024 году
Армия
Расчеты FPV-дронов уничтожили автомобильную технику ВСУ в зоне проведения СВО
Мир
Трамп 12 мая подпишет указ о снижении цен на лекарства в США на 30-80%

Врач рассказал о способах отличить родинку от меланомы

Онколог Маклаков: меланому на начальных этапах легко спутать с родинками
0
EN
Фото: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Основной фактор риска меланомы —воздействие ультрафиолета. Болезнь известна стремительным развитием, высокой частотой рецидивов и смертельных исходов. О том, как вовремя отличить опасную опухоль от безобидной родинки и почему регулярные осмотры кожи жизненно необходимы, 12 мая «Известиям» рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

Несмотря на то что меланома составляет всего 1–4% всех злокачественных новообразований кожи, ее лечение является достаточно сложным, а прогнозы зависят от стадии развития рака. По словам Маклакова, в России заболеваемость меланомой стремительно растет: ежегодно врачи выявляют около 12 тыс. новых случаев, причем чаще всего у пациентов, которые любят посещать солярии или пляжный отдых.

«В основной массе случаев развитию онкозаболевания способствует воздействие ультрафиолета. Причем для организма опасны как UVA-, так и UVB-лучи. Их негативное воздействие связано с подавлением иммунных клеток (иммуносупрессией), ослаблением защитного барьера кожи и увеличением рисков онкопроцессов», — пояснил онколог.

Цикличное дело: ученые открыли тайну распространения метастазов в организме
Как специалистам впервые удалось визуализировать рост новых опухолевых очагов с высокой точностью

В развитии меланомы немаловажное значение имеют фототип кожи и наследственность. У людей со светлой кожей, рыжеволосых и блондинов риски заболеть меланомой гораздо выше, чем у людей с темной или смуглой кожей. А что касается генетического фактора, то это опасное заболевание может проявиться даже у детей, чьи родители или близкие родственники болели меланомой.

Коварство меланомы в том, что на начальных этапах ее легко спутать с безобидными родинками, говорит врач. Появление на теле новой родинки или изменение формы, цвета и текстуры старой могут быть первыми тревожными звоночками. Меланома обычно выглядит как неровное коричневое пятно с черными вкраплениями, которое со временем может увеличиваться и сильнее темнеть.

Маклаков предупредил, что зуд, кровоточивость, появление сыпи вокруг кожного новообразования — серьезный повод для срочного визита к врачу. Чем дольше откладывать обследование, тем выше риск метастазирования опухоли в жизненно важные органы.

Меланома — тяжелое онкозаболевание, трудно поддающееся лечению. Однако при ее выявлении на ранней стадии, желательно тогда, когда опухоль еще не пустила метастазы в соседние органы: желудок и кишечник, головной мозг, гениталии, прогноз по лечению весьма благоприятный. А у пациентов с метастазирующей меланомой средняя продолжительность жизни ограничивается несколькими месяцами.

Именно поэтому онколог порекомендовал проводить регулярное самообследование и осмотр родинок на теле, а также делать дерматоскопию в клинике раз в три года молодым людям и ежегодно людям старше 50 лет.

По словам онколога, одним из важнейших прорывов медицины последних лет стала иммунотерапия, благодаря которой успешность лечения пациентов с меланомой значительно повысилась. По мнению Маклакова, новые иммунопрепараты показывают высокую эффективность в борьбе с разными формами меланомы за счет активации иммунных клеток-киллеров, что дает многим пациентам большую надежду на излечение.

Ранее, 12 апреля, врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Светлана Петрова рассказала «Известиям» об обязательных правилах защиты от солнца. Она объяснила, что солнцезащитные средства следует наносить за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела: лицо, руки, шею и другие зоны, не прикрытые одеждой.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025