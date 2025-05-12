Врач рассказал о способах отличить родинку от меланомы

Основной фактор риска меланомы —воздействие ультрафиолета. Болезнь известна стремительным развитием, высокой частотой рецидивов и смертельных исходов. О том, как вовремя отличить опасную опухоль от безобидной родинки и почему регулярные осмотры кожи жизненно необходимы, 12 мая «Известиям» рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

Несмотря на то что меланома составляет всего 1–4% всех злокачественных новообразований кожи, ее лечение является достаточно сложным, а прогнозы зависят от стадии развития рака. По словам Маклакова, в России заболеваемость меланомой стремительно растет: ежегодно врачи выявляют около 12 тыс. новых случаев, причем чаще всего у пациентов, которые любят посещать солярии или пляжный отдых.

«В основной массе случаев развитию онкозаболевания способствует воздействие ультрафиолета. Причем для организма опасны как UVA-, так и UVB-лучи. Их негативное воздействие связано с подавлением иммунных клеток (иммуносупрессией), ослаблением защитного барьера кожи и увеличением рисков онкопроцессов», — пояснил онколог.

В развитии меланомы немаловажное значение имеют фототип кожи и наследственность. У людей со светлой кожей, рыжеволосых и блондинов риски заболеть меланомой гораздо выше, чем у людей с темной или смуглой кожей. А что касается генетического фактора, то это опасное заболевание может проявиться даже у детей, чьи родители или близкие родственники болели меланомой.

Коварство меланомы в том, что на начальных этапах ее легко спутать с безобидными родинками, говорит врач. Появление на теле новой родинки или изменение формы, цвета и текстуры старой могут быть первыми тревожными звоночками. Меланома обычно выглядит как неровное коричневое пятно с черными вкраплениями, которое со временем может увеличиваться и сильнее темнеть.

Маклаков предупредил, что зуд, кровоточивость, появление сыпи вокруг кожного новообразования — серьезный повод для срочного визита к врачу. Чем дольше откладывать обследование, тем выше риск метастазирования опухоли в жизненно важные органы.

Меланома — тяжелое онкозаболевание, трудно поддающееся лечению. Однако при ее выявлении на ранней стадии, желательно тогда, когда опухоль еще не пустила метастазы в соседние органы: желудок и кишечник, головной мозг, гениталии, прогноз по лечению весьма благоприятный. А у пациентов с метастазирующей меланомой средняя продолжительность жизни ограничивается несколькими месяцами.

Именно поэтому онколог порекомендовал проводить регулярное самообследование и осмотр родинок на теле, а также делать дерматоскопию в клинике раз в три года молодым людям и ежегодно людям старше 50 лет.

По словам онколога, одним из важнейших прорывов медицины последних лет стала иммунотерапия, благодаря которой успешность лечения пациентов с меланомой значительно повысилась. По мнению Маклакова, новые иммунопрепараты показывают высокую эффективность в борьбе с разными формами меланомы за счет активации иммунных клеток-киллеров, что дает многим пациентам большую надежду на излечение.

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