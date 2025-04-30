Лихачев сообщил о готовности России обсудить присутствие США на ЗАЭС

Россия готова обсудить с США присутствие их представителей на Запорожской АЭС (ЗАЭС) в рамках урегулирования конфликта на Украине. Об этом 30 апреля заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

«В случае принятия политического решения руководством страны, мы готовы обсудить это с американской стороной», — сообщил он агентству «Интерфакс».

21 апреля газета The Wall Street Journal сообщила, что в рамках урегулирования украинского конфликта представители США предлагают установить нейтральный статус на территориях вокруг ЗАЭС и передать их под управление Вашингтона. Неизвестно, какая из сторон, согласно плану США, будет контролировать саму электростанцию.

До этого, 26 марта, вице-премьер РФ Александр Новак сообщал, что в России не рассматривается вариант совместного с США управления ЗАЭС. В этот же день постпред России в Вене Михаил Ульянов подтвердил, что РФ не допустит передачи Украине ЗАЭС или установления над нею совместного с Киевом, США или международными организациями контроля.