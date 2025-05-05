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Онколог предупредил о повышенном риске онкологии у подростков из-за солярия

Онколог Черкасов: подростки, посещающие солярий, повышают риск развития меланомы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Тренд на искусственный загар по-прежнему не теряет популярности среди посетителей соляриев. Причем не только у взрослых женщин и мужчин, но и у подростков, и это серьезно настораживает онкологов. По ряду причин несовершеннолетние любители инсоляции сильно рискуют получить вместе с загаром опасное онкозаболевание кожи, предупредил в разговоре с «Известиями» врач-онколог «СМ-Клиника» Илья Черкасов.

«Несовершеннолетние, как и взрослые, хотят получить от солярия максимум положительных эмоций и релакса, пока UVB и UVA-лучи делают свое дело. В силу физиологических особенностей молодого организма подростки чаще взрослых подвержены риску развития онкологических заболеваний кожи», — отметил Черкасов.

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Онколог поделился статистикой исследований, которые проводились в европейских странах, Австралии и США с 2016 по 2024 год. Результаты Международного агентства по изучению рака заставили онкологическое сообщество пересмотреть свои взгляды на частое посещение соляриев 13–17-летними. Специалисты отмечают, что пребывание в солярии 20 минут минимум два раза в неделю на протяжении года (более 70 часов) повышает риски развития у подростков меланомы на 22%, а плоскоклеточного рака кожи — на 78%.

Особую угрозу в подростковом возрасте, по словам врача, представляют ожоги от ультрафиолета. Кожа молодых людей наиболее чувствительна к воздействию искусственного облучения, и получение ожогов I или II степени в модных студиях загара далеко не редкость. От этого не спасают даже солнцезащитные средства с высоким SPF-фактором. Ведь чем больше частота посещений солярия, тем выше риски повреждений меланоцитов и злокачественного перерождения клеток кожи.

Немаловажным является еще один аспект, связанный с психологической зависимостью несовершеннолетних от загара. Это состояние известно в медицинских кругах под названием «танорексия». Зависимость от искусственной инсоляции чаще всего развивается у подростков, проживающих в регионах с низкой солнечной активностью. В России, например, к таким регионам относятся Дальний Восток, Мурманская область и Санкт-Петербург.

Сегодня онкологи многих стран, включая Россию, открыто говорят о серьезных проблемах для детского здоровья, связанных с соляриями. Не зря после многочисленных случаев меланомы и других видов рака кожи в возрастной категории 13+ в Европе, а с недавнего времени и в России ввели запрет на посещение соляриев несовершеннолетними.

«Очень важно вовремя разъяснить ребенку, какую опасность может скрывать посещение солярия, и почему не стоит гнаться за модными тенденциями. Ведь цена сиюминутного увлечения — здоровье, которое можно потерять с юных лет. Я советую молодым людям взвесить все за и против, прежде чем решаться на инсоляцию в салоне. А кроме того, не забывать про профилактические осмотры у дерматологов хотя бы пару раз в год: весной и осенью», — порекомендовал онколог.

Ранее, 10 апреля, Басанов рассказал «Известиям» о продуктах, снижающих риск рака. По его словам, научные исследования подтверждают, что некоторые продукты содержат вещества, способные подавлять рост опухолевых клеток и укреплять иммунитет. Эксперт выделил группу продуктов, обладающих противоопухолевыми свойствами.

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