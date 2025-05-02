Эксперт рассказала о типичных ошибках на собеседовании

Собеседование — это всегда стресс, но именно в таких условиях ярче всего проявляется профессионализм. Можно наговорить лишнего и оставить о себе не очень хорошее мнение. Об основных ошибках, которые могут испортить впечатление даже об опытных кандидатах, 30 апреля рассказала «Известиям» HR-директор коммуникационного агентства DIDENOK TEAM Анастасия Алексеева.

Она предупредила, что на собеседование не стоит приходить неподготовленным.

«Важно выяснить хотя бы базовую информацию о компании. Если на встрече с потенциальным руководителем вы начнете интересоваться, чем вообще занимается компания, — это однозначный «красный флаг». Это означает, что вы в целом не знаете нишу, конкурентов и продукт, с которым предстоит работать, а это, как правило, базовые ожидания от любого специалиста», — отметила Алексеева.

Эксперт рекомендовала избегать общих фраз вроде «Я 100 раз это делал», «Я всё понимаю», «Я выполнял свои задачи лучше всех». Вместо этого лучше приводить конкретные примеры: «Увеличил продажи на n% за счет внедрения следующих инструментов» или «Повысил конверсию благодаря оптимизации ряда бизнес-процессов».

Кроме того, Алексеева посоветовала не говорить в оскорбительных формулировках о бывших работодателях.

«Навык грамотной и корректной аргументации причин расставания с предыдущими компаниями ценится HR-специалистами. Если вы транслируете негатив, это наверняка наведет на мысль о том, что в будущем вы будете обсуждать и данного работодателя в том же ключе», — сказала HR-директор.

По ее словам, не стоит раскрывать конфиденциальную информацию о предыдущем работодателе в надежде расположить к себе потенциального руководителя. Для любого профессионального и этичного менеджера это будет максимально отталкивающим фактором.

Также эксперт рекомендовала быть собой и не обманывать потенциального работодателя.

«В эру digital любая информация о вас легко проверяется. Но самое главное, помните, что успешно пройденное собеседование и долгожданный офер — это лишь начало совместного пути. И они должны послужить плотным фундаментом для дальнейшего долгосрочного и плодотворного сотрудничества. Выстроенные на собеседовании воздушные замки быстро развеются в период испытательного срока и приведут лишь к новому поиску работы», — заключила Алексеева.

26 апреля директор по коммуникациям ТЕХНОНИКОЛЬ Екатерина Ракитская рассказала «Известиям» о способах решения рабочих конфликтов. По ее словам, о проблеме нужно говорить сразу, а не копить в себе недовольство, а также сохранять спокойствие. В процессе обсуждения важно практиковать активное слушание, фокусироваться на поиске решения, а не на противостоянии. Для того чтобы избежать конфликтов, эксперт посоветовала четко распределять зоны ответственности и поощрять открытую коммуникацию.