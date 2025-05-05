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Врач рассказал о способе лечения главной причины выкидышей на ранних сроках

Профессор Зуев: фототерапия помогает вылечить болезнь, вызывающую выкидыш
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Фото: Global Look Press/Udo Kroener/imageBROKER.com
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Недостаточное снабжение кислородом внутреннего слоя матки является одной из основных причин прерывания беременности на ранних сроках. При гипоксии эндометрия 50% беременность не наступает вообще, а при показателях 20–30% она прерывается на сроке пять-шесть недель. Об этом 5 мая «Известиям» рассказал профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Сеченовского университета доктор медицинских наук Владимир Зуев.

По словам Зуева, для решения проблемы гипоксии эндометрия в центре разработали инновационную методику флуоресцентной спектроскопии, которая по принципу действия напоминает природный фотосинтез.

«Мы даем пациентке хлорофиллсодержащие препараты, а за неимением солнца запускаем процесс с помощью фототерапии: вводим моноволоконный световод через цервикальный канал в полость матки и светим изнутри лазерным лучом с определенной длиной волны», — объяснил профессор.

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Он уточнил, что в результате ткани не только насыщаются кислородом, но и начинают синтезировать необходимые вещества, включая белки. Но самое главное, подчеркнул эксперт, — важен постоянный контроль динамики, корректировка дозировки и количества сеансов. По его словам, кому-то их нужно пять, а кому-то десять.

«Такой подход — уникальный, в остальных центрах лечение более стандартизированное. К тому же наша технология дает более длительный эффект — до полугода», — отметил врач.

Профессор поделился, что после лечения смогла стать матерью пациентка с 17 неудачными попытками ЭКО в разных странах. Другой удивительный случай из практики доктора — у 28-летней женщины с практически атрофированной маткой после терапии наступила естественная беременность.

Особое внимание специалисты уделяют качеству используемых препаратов. По данным исследований центра, применяемый российский препарат в 160 раз эффективнее американского аналога и в 60 раз — британского. Уникальные методики привлекают пациенток не только из всех регионов России, включая Камчатку, но и из-за рубежа: Германии, Испании и других стран.

Ранее, 8 марта, гинеколог медцентра доктора Александровского Владимир Комагоров рассказал «Известиям» о методе для диагностики и лечения внутриматочных патологий. По его словам, гистероскопия — одна из самых информативных и эффективных процедур для диагностики и лечения внутриматочных патологий.

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