Депутат Харченко вручила благодарственные письма волонтерам в Курске

Заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко 30 апреля встретилась с волонтерами Курска, а также вручила им благодарственные письма и подарки.

«Курская область умеет объединяться и объединять. И сегодня мы встречаемся с нашими прекрасными подругами, девушками замечательными, волонтерами, которые вместе с нами приближают победу. Я знакома с большим количеством волонтеров, но сегодня здесь самые близкие по духу единомышленницы», — сказала Харченко.

Она рассказала про самую юную единомышленницу в волонтерстве, которой всего четыре года. Депутат также сообщила, что посетила пожилую женщину-волонтера, которая с самого начала спецоперации на Украине с каждой пенсии отдавала 2 тыс. рублей на гуманитарные цели.

Харченко в момент вручения благодарственных писем поблагодарила волонтеров и сказала им добрые и напутственные слова.

Ранее Харченко предложила сделать 26 апреля датой освобождения Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Депутат также отметила, что это событие в современной истории страны нужно запечатлеть в учебниках для школьников и студентов.