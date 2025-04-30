Железнодорожный вокзал Донецка начнет принимать пригородные поезда с 9 мая

С 9 мая железнодорожный вокзал Донецка начнет принимать пригородные поезда. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе железных дорог Новороссии.

«С 9 мая 2025 года продлевается маршрут следования до станции Донецк пригородным поездам сообщением Донецк (Ясиноватая) – Успенская и Дебальцево – (Ясиноватая) Донецк», — сообщается в Telegram-канале оператора.

Вокзал фактически не работал с 2014 года. Здание и прилегающая железнодорожная инфраструктура были повреждены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

10 апреля вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что на восстановление мариупольского, донецкого и мелитопольского аэропортов может потребоваться 1,5–2 млрд рублей на каждый. Вице-премьер также отметил, что в новых регионах будут восстановлены и приведены в нормативное состояние дороги.