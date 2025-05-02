3 мая — Окликание предков: история, традиции и приметы народного праздника

Ежегодно 3 мая православные верующие чтят память преподобного Феодора Трихины («власяничного»), строгого постника и чудотворца. В народном календаре праздник носит название Окликание предков. В 2025 году он выпадает на субботу. Об истории, традициях, запретах и приметах этой даты читайте в материале «Известий».

Окликание предков – 2025: история праздника

Преподобный Феодор Трихина, почитаемый в православной традиции как образец крайнего аскетизма и духовной силы, происходил из состоятельной семьи, жившей в Константинополе. Точных сведений о времени его рождения не сохранилось, согласно имеющимся предположениям, это промежуток между IV и IX веками.

Будущего святого не привлекали мирская роскошь и суета. Он получил блестящее образование, однако еще в юности добровольно отказался от комфорта и ушел в одну из отдаленных обителей во Фракии, чтобы посвятить себя монашескому подвигу.

Выбрав путь крайнего самоотречения, он носил грубую, колючую одежду из верблюжьей шерсти, поэтому и получил свое прозвище Трихина, что означает «власяничный». С этим именем впоследствии стали связывать и монастырь, в котором он обитал.

Подвиг преподобного не ограничивался внешним аскетизмом, еще при жизни он прославился даром чудотворения и исцеления больных и немощных.

После кончины Феодора от его мощей истекало благовонное миро, которому приписывали исцеляющие свойства. С его помощью, согласно преданию, верующие избавлялись от телесных и духовных недугов.

Традиции празднования дня Окликания предков 3 мая

В традиционной культуре Древней Руси 3 мая было особым днем, известным как Окликание предков. По преданиям, именно в это время завеса между явью, где живут люди, и навью, обителью душ, становилась тоньше, позволяя усопшим на время вернуться в дома, где их помнят.

Этот древний обычай, уходящий корнями в дохристианскую эпоху, со временем нашел отражение в православной традиции и стал отчасти перекликаться с Радоницей — днем общецерковного поминовения.

Считалось, что души умерших не всегда могут самостоятельно найти путь к своим родным, особенно если память о них слабеет. Именно поэтому было принято в этот день отправляться на кладбища и не просто поминать, а громко окликать ушедших предков, чтобы те услышали. Ритуал сопровождался специальными причитаниями, эмоциональными монологами-просьбами, обращенными к усопшим: «Встаньте-пробудитесь, поглядите на своих детушек, выгляньте на нас, сирот, из своих домков да потешьте словом ласковым!».

Обязанность проводить этот обряд традиционно ложилась на плечи пожилых женщин, хранительниц устной традиции и ритуалов.

Если поездка к местам захоронения предков была невозможна, обряд проводили дома. Свечи зажигались перед иконами, а слова приглашения произносились с порога — именно через него, как верили, душа могла войти в дом.

В этот день накрывались щедрые столы, обязательно готовились горячие блюда (по поверьям, души питаются не пищей, а исходящим от нее паром), а также кисель и кутья — неизменные напитки поминальных обедов.

Каждая деталь трапезы имела символическое значение. Ее начинали с трех ложек киселя в дань уважения к тем, кто ушел. Поперечины между ножками столов и стульев следовало оставить свободными. Считалось, что на этих невидимых местах могут присесть усопшие. За главным местом у стола оставляли пустой стул для старшей души рода.

Проводить гостей из иного мира полагалось до полуночи. Считалось, что душа, побродив по родным местам, должна вернуться обратно. Легкий порыв ветра воспринимался как знак: гость ушел, забрав с собой тепло встречи.

Что нельзя делать 3 мая

В день Окликания предков действовал ряд запретов. Например, было не принято работать до обеда, предки верили, что бытовые хлопоты могут отвлечь от общения с родом.

За столом разрешалось отказываться от добавки, но просить ее или предлагать возбранялось. На Руси верили, что это плохая примета, якобы сулящая болезни. Свадьбы, венчания и другие праздники считались недопустимыми: по поверьям, веселье в этот день могло обернуться несчастьем для всей семьи.

3 мая старались не пить крепкого алкоголя при поминовении, так как он мог навлечь беду не только на живущих, но и нарушить покой умерших. Также в этот день возбранялось отказывать в милостыне и любой другой помощи, это грозило потерей достатка и благополучия.

Народные приметы в день Окликания предков 3 мая

3 мая крестьяне внимательно наблюдали за природой, стараясь разгадать в ее подсказках, будет ли год плодородным.

Так, обилие шишек на елях сулило богатый урожай пшеницы, а на соснах — ржи. Если первый весенний гром звучал гулко и мощно, можно было надеяться на плодородный сезон.

Для пчеловодов было важно, каким будет весь май. Если последний месяц весны холодный, большого количества меда можно не ждать. А если в этот период пройдут три сильных дождя, ближайшие три года будут изобильными.

Ранее «Известия» рассказали о народных приметах и запретах на Радоницу.