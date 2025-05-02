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Россияне назвали мешающие заниматься фитнесом причины

Опрос: 37% россиянам мешают заниматься фитнесом усталость и занятость на работе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Среди опрошенных россиян 37% респондентов рассказали, что им мешают регулярно заниматься фитнесом усталость (37%) и занятость на работе (30%). Об этом говорится в результатах опроса федеральной сети фитнес-клубов DDX Fitness, с которыми ознакомились «Известия» 2 мая.

Эксперты отметили, что усталость часто оказывается замкнутым кругом: без регулярной активности энергии становится меньше, а утомляемости — выше.

Лень признали препятствием 20% участников опроса, а недостаток средств на занятия и отсутствие подходящей программы назвали по 6%.

«Добавление физической активности в распорядок дня — это не только вклад в здоровье, но и профилактика метаболического синдрома, гипертонии, атеросклероза и даже диабета. И часто, начав с малого — короткой зарядки, прогулок, — человек сам удивляется, как меняется его самочувствие и настроение», — подчеркнула фитнес-тренер DDX Fitness Алена Аверьянова.

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При этом в Москве забота о здоровье у жителей стоит в приоритете гораздо выше (68%), чем в регионах. В столице темп жизни выше, значит, и уровень стресса больше, поэтому горожанам приходится внимательно следить за самочувствием, чтобы выдерживать ежедневные нагрузки. Кроме того, столица предлагает шире выбор фитнес-клубов, велнес-программ и профилактических центров.

Самой популярной причиной отложить заботу о здоровье в Москве оказалось отсутствие свободного времени (22%), а в регионах — финансовые трудности (до 23% опрошенных в Санкт-Петербурге, Поволжье, Сибири, Тюмени и Алтайском крае).

Когда наступает момент задуматься о своем здоровье, россияне обращаются к разным источникам информации. На личный опыт ориентируются 30%, рекомендации врачей — 29%, научную литературу — 17%, статьи в интернете — 13%, советы друзей — 11%.

Эксперты уточнили: чем раньше человек начинает уделять внимание своему телу, тем быстрее он замечает позитивные изменения не только в самочувствии, но и в качестве жизни.

Ранее, 21 марта, сообщалось, что россияне стали больше тратить денег на спорт. В 2024 году пиковые значения трат россиян на спортивные товары и соответствующую одежду были зафиксированы в декабре — по сравнению с январем рост составил практически два раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей, следует из данных ВТБ.

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