Власти Украины прибегают к использованию террористических методов, когда видят, что Россия обладает стратегической инициативой. Об этом 30 апреля сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

«Киевский режим применяет натовское оружие <…>, понимая, что стратегическая инициатива на земле находится в руках Вооруженных сил России, преступное украинское руководство прибегает к использованию террористических методов», — приводит его слова ТАСС.

Шойгу также добавил, что оружие Киев использует для обстрелов жилых домов. Кроме того, он совершает политические убийства, а также использует гражданское население в качестве «живого щита».

25 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина сохраняет вовлеченность в террористическую деятельность на территории России, ее руководство показывает свою сущность. Он также добавил, что страна должна быть начеку и понимать суть киевского режима.