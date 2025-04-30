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Дело Инны Тлиашиновой. Как «мастер разборов» задолжала налоговой полмиллиона рублей

В отношении коуча Тлиашиновой возбудили уголовное дело за неуплату налогов
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Фото: t.me/Инна Тлиашинова LIVE
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В отношении блогера Инны Тлиашиновой возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 431 млн рублей и отмывании денег. Она приобрела известность как бизнес-коуч и автор курсов по квантовой психологии — псевдонаучной концепции в области парапсихологии. Тлиашинова проживает в ОАЭ с тех пор, как ее охранники избили журналистку «Известий». Что известно о проблемах блогера с законом, читайте в досье.

В чем обвиняют Тлиашинову

• Уголовное дело в отношении коуча и блогера Инны Тлиашиновой возбуждено по статьям об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Дело возбудило главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

• Следствие установило, что с 2020 по 2022 год Тлиашинова уклонилась от уплаты налогов на общую сумму в размере 431 млн рублей с учетом штрафа. Подробности об отмывании денег в силовых ведомствах не раскрыли.

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• По данным «Известий», Тлиашинова переоформила строящуюся квартиру в столичном районе Замоскворечье на другого человека, чтобы легализовать свои доходы. Она также арендовала квартиры в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону. В январе 2024 года стало известно, что за Тлиашиновой числилось несколько компаний, однако они были переданы другим лицам и ликвидированы, то есть стали «фирмами-однодневками», которые используются для ухода от оплаты налогов.

• В настоящее время Тлиашинова объявлена в розыск. Следствие будет просить суд о ее заочном аресте, так как сейчас она находится за пределами России. Коуч проживает в Объединенных Арабских Эмиратах с 2024 года. Ей грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Что известно о Тлиашиновой

• Тлиашинова родилась в 1982 году в Ростовской области. После окончания школы она поступила на юридический факультет университета в Ростове-на-Дону и получила высшее образование. Она дважды выходила замуж, от второго супруга Аскера Тлиашинова у нее четверо детей. В 2023 году супруги развелись.

• В начале 2020-х Тлиашинова разработала методику по якобы достижению успеха «Мастер разборов» и основала одноименную «международную академию квантовой психологии», через которую она передавала желающим свой жизненный и психологический опыт. Одним из направлений, которым обучает Тлиашинова, стала помощь парам, неспособным завести детей по нефизиологическим причинам.

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• Продажа курсов и семинаров стала основным источником доходов Тлиашиновой. Такие программы, как «Квантовое туннелирование», «Поднятие по этажам реальности» и «Поющие чаши», стоили десятки тысяч рублей. Стоимость абонементов на курсы Тлиашиновой доходила до миллионов рублей. В связи с высокой стоимостью и пространным содержанием обучающих программ коуч получила в интернете обвинения в «инфомошенничестве».

• Тлиашинова известна светским образом жизни и хорошими отношениями с различными звездами шоу-бизнеса, в том числе с Филиппом Киркоровым, Яной Рудковской, Любовью Успенской, Ани Лорак. Блогер комментировала в СМИ различные проблемы медиаперсон, объясняя их с точки зрения психологии. Так, она заявляла, что 30-летняя актриса Елизавета Арзамасова вступила в брак с 51-летним фигуристом Ильей Авербухом в надежде найти замену погибшему отцу.

В каких скандалах замечена Тлиашинова

• В январе 2024 года журналист «Известий» Наталья Графчикова и оператор Стас Борисов попытались попасть на семинар Тлиашиновой в подмосковной деревне Юрлово. Мероприятие было посвящено «трансформации сознания», в связи с чем репортер намеревалась задать вопросы о методах, которые используются для этого. Однако на входе на нее напали охранники коуча Владимир Борисенко и Дмитрий Остащенко. Они нанесли побои журналистам и сломали аппаратуру, у Графчиковой зафиксировали множественные ушибы и гематомы. В дальнейшем секьюрити Тлиашиновой получили по полтора года исправительных работ.

• Сама Тлиашинова также проявляла неуважение к журналистам. В 2022 году она выругалась матом во время интервью видеоблогеру Алене Жигаловой, когда та стала задавать вопросы на тему психологии. Позднее Тлиашинова сорвалась на съемочную группу «Известий», когда у нее поинтересовались по поводу наличия психологического образования. Она также использовала матерные слова, когда потребовала отдать отснятый материал.

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