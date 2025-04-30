Михаил Кравец покинул пост главного тренера ХК «Куньлунь Ред Стар»

Главный тренер пекинского клуба Континентальной хоккейной лиги «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец покинул свой пост. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе клуба.

«Михаил Кравец не продолжит работу с «Куньлунь Ред Стар» в сезоне-2025/26. Клуб принял решение не акцептировать второй год контракта тренера, подписанного по системе 1+1», — написали в Telegram-канале клуба.

Сообщается, что Кравец стал главным тренером китайского клуба в мае 2024 года. Под его руководством команда выдала рекордную серию побед и едва не попала в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции по завершении регулярного чемпионата.

Ранее, 30 апреля, Александр Харламов покинул пост генерального директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» в связи с завершением срока контракта. Уходящий гендиректор также выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, правительству региона, партнерам, тренерам, игрокам и сотрудникам клуба, а также болельщикам. «Торпедо», в свою очередь, поблагодарил руководителя за вклад в развитие клуба.