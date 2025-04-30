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Боевика ВСУ осудили на 16 лет за применение оружия против жителей Курской области

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Фото: t.me/sledcom_press
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Суд приговорил боевика 41-й отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины (ВФУ) Антона Табалюка к 16 годам заключения за применение оружия против мирных жителей Курской области. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в Telegram-канале.

Установлено, что 15 сентября 2024 года совместно с сослуживцами фигурант незаконно вторгся на территорию РФ с целью совершения теракта. Впоследствии он запугивал местных жителей Суджанского района Курской области с использованием автомата. Кроме того, Табалюк участвовал в незаконном блокировании Суджи с применением оборудования наблюдательно-огневых позиций, которые предназначены для нанесения впоследствии ударов по гражданским объектам.

Украинского боевика задержали российские военнослужащие в ходе боевых действий. Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения ему приговора. Табалюка признали виновным в совершении теракта (п. «а» и п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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Второй западный окружной военный суд 25 апреля приговорил трех украинских боевиков Василия Моисея, Степана Кобелюка и Александра Дмитриева к 15,5 и 16 годам колонии за преступления в Курской области. Уточнялось, что фигуранты будут отбывать первые три года в тюрьме, а остальную часть наказания проведут в исправительной колонии строгого режима.

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