Реклама
Прямой эфир
Армия
Бойцы ВС РФ рассказали о захвате трофейного оружия НАТО при освобождении Горналя
Мир
Песков отметил невозможность РФ не отреагировать на возрождение нацизма на Украине
Общество
В ХМАО задержали трех готовивших покушение на участника СВО украинских агентов
Мир
Захарова назвала бандитизмом угрозы ЕК в адрес Вучича из-за визита в Москву
Наука и техника
Россия сможет оказаться первой на Северном полюсе Луны
Экономика
В Роскомнадзоре прокомментировали варианты регулирования компьютерных игр
Общество
Около 30 студентов-медиков в Петербурге привлечены к допросу по делу о взятках
Армия
«Купол Донбасса» сорвал атаку ВСУ на жилые дома в Донецке
Мир
Небензя отметил важность заслуг папы римского Франциска для России и мира
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково
Мир
В парламенте Эстонии заявили о недопустимости отправки военных на Украину
Мир
Трамп обвинил Байдена в проблемах в американской экономике
Политика
Матвиенко назвала запрет символов победы отказом ФРГ от признания итогов ВОВ
Мир
Мишустин назвал строительство моста между РФ и КНДР знаковым этапом для сотрудничества
Армия
В Днепровской флотилии появились подразделения БПЛА
Мир
Трамп заявил о намерении добиться свободного прохода через Суэцкий канал
Мир
Сыгравшая в «Кошмаре на улице Вязов» Пойнтер умерла на 101-м году жизни

Фестиваль «Дорога на Ялту» назовет лучшего исполнителя

0
EN
Фото: пресс-служба Фестиваля «Дорога на Ялту»
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

1 мая в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт VII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту». Накануне 80-летия Великой Победы в столице России прозвучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.

В 2025 году оргкомитет получил 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран, которые приехали в Москву. Конкурсанты из Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции будут бороться за главный приз фестиваля. Лауреатов «Дороги на Ялту» определит жюри, в состав которого вошли: спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заслуженные артисты России: Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Александр Ф. Скляр. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

На гала-концерте зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звёздами российской сцены: Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой «Кватро», Аглаей Шиловской и другими. Онлайн-трансляция «Дороги на Ялту – 2025» будет доступна на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров.

Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале «Культура».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025