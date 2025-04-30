Фестиваль «Дорога на Ялту» назовет лучшего исполнителя

1 мая в 18:00 в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт VII Международного музыкального конкурса-фестиваля «Дорога на Ялту». Накануне 80-летия Великой Победы в столице России прозвучат известные, любимые многими поколениями песни о Великой Отечественной войне на разных языках мира.

В 2025 году оргкомитет получил 160 заявок от вокалистов из 55 стран. В отборочном онлайн-туре жюри определило участников из 15 стран, которые приехали в Москву. Конкурсанты из Бразилии, Греции, Индии, Индонезии, Италии, Кипра, Китая, Кот-д'Ивуара, Марокко, Монголии, Республики Куба, Сербии, США, Туниса, Франции будут бороться за главный приз фестиваля. Лауреатов «Дороги на Ялту» определит жюри, в состав которого вошли: спецпредставитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, заслуженные артисты России: Денис Майданов, Кай Метов, Зара, Александр Ф. Скляр. Председатель жюри — народный артист РСФСР Лев Лещенко.

На гала-концерте зарубежные исполнители выступят в дуэтах со звёздами российской сцены: Нонной Гришаевой, Ярославом Сумишевским, Аскаром Абдразаковым, Екатериной Гусевой, Ютой, Михаилом Грушевским, группой «Кватро», Аглаей Шиловской и другими. Онлайн-трансляция «Дороги на Ялту – 2025» будет доступна на сайте doroganayaltu.ru, в соцсетях фестиваля и его партнеров.

Премьера эфирной версии гала-концерта, по сложившейся традиции, состоится в канун Дня Победы 8 мая в 20:30 на телеканале «Культура».