Dongfeng представил большой внедорожник M-Hero 817 с умным автопилотом

Компания Dongfeng представила новый электрический внедорожник M-Hero 817, который стал вторым в модельной линейке суббренда и первым, который построен на разработанной совместно с Huawei архитектуре Tianyuan. Об этом говорится в сообщении российского представительства бренда, которое поступило «Известиям» 30 апреля.

Новинка оснащена системой автономного вождения Huawei ADS 4, которая способна анализировать дорожную обстановку в реальном времени, заранее предупреждая водителя об опасностях, а также выполнять разнообразные маневры. Система может совершенствоваться за счет использования технологий искусственного интеллекта.

Как рассказали в компании, дизайн автомобиля вдохновлен образом льва, а элементы экстерьера должны напоминать древнее оружие. Длина M-Hero 817 составляет 5 м, колесная база — 3,1 м. Внедорожник имеет 35-дюймовые колеса и высокопрочную батарею от CATL, устойчивую к экстремальным температурам. Другие технические подробности не уточняются. Продажи модели в Китае стартуют в III квартале 2025 года.

Сейчас на российском рынке официально представлен гибридный внедорожник M-Hero I, цена которого стартует от 14,49 млн рублей. Он имеет силовую установку мощностью 816 л. с. (1050 Нм) и систему полного привода, разгон до «сотни» занимает шесть секунд.

Ранее в этот день сообщалось, что открытие первого официального дилерского центра китайского марки Li Auto (Lixiang) в России состоится до конца мая. Концерн Sinomach Auto подписал соглашение о стратегическом сотрудничестве с компанией Lixiang (Li Auto). На рынок выйдут три модели — кроссоверы L6, L7 и L9.