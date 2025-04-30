Собянин и Патриарх Кирилл посетили самую большую площадку «Пасхального дара»

Мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх Кирилл посетили самую большую площадку фестиваля «Пасхальный дар» в Коломенском. В этом году фестиваль посетили около 1 млн человек, рассказал градоначальник.

Он отметил, что за десять лет «Пасхальный дар» стал «доброй традицией, с которой Москва встречает весну».

Фестиваль проходил на 30 городских площадках. Большую часть программы посвятили детям: они учились печь куличи и делать сувениры. Студенты вузов провели научные уроки и творческие мастер-классы.

На площадках фестиваля работали пункты «Москва помогает», куда приносили вещи для участников СВО, подарки для детей из новых регионов, а также корм и необходимые товары для животных в приютах. Порядка 60 благотворительных организаций представили работы своих подопечных, а также провели мастер-классы и приняли участие в ярмарке. Средства, полученные от продажи продукции, пойдут на помощь нуждающимся.