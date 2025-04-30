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Шойгу заявил о необходимости совместного с США снижения стратегических рисков

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Россия продолжает доводить до США необходимость совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков. Об этом 30 апреля сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу, выступая в видеоформате на первой сессии на заседании высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности.

«Сегодня продолжаем последовательно доводить до американцев необходимость проведения совместной работы по комплексному снижению стратегических рисков, что призвано позитивно отразиться на состоянии международной безопасности», — приводит его слова ТАСС.

Он добавил, что совместные усилия Москвы и Вашингтона позитивно скажутся на международной безопасности. Шойгу добавил, что успеху совместной работы РФ и США по снижению стратегических рисков препятствует усиливающаяся милитаризация Европы, а также агрессивная риторика НАТО и Евросоюза (ЕС).

Секретарь СБ РФ добавил, что страны Европы, которые осуществляют антироссийскую политику, «видимо, забыли, кому они обязаны своим освобождением от фашистских захватчиков 80 лет назад».

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25 апреля Шойгу заявил, что западные страны провоцируют гуманитарные кризисы и вооруженные конфликты. Он также указал на проведение западными спецслужбами информационно-психологических диверсий, направленных на разрушение базовых моральных и культурных норм.

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