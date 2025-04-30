Госавтоинспекция усилит контроль за водителями в майские праздники

В предстоящие праздничные и выходные дни, с 30 апреля по 5 мая, Госавтоинспекция проведет массовые и сплошные проверки водителей, особое внимание будет уделено поиску нетрезвых автомобилистов. О готовящихся рейдах объявили региональные управления ведомства.

Автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах республики Карелия, Костромской, Нижегородской, Ивановской, Кировской, Ульяновской, Московской, Челябинской областей, Приморского края, Чукотского автономного округа и в других регионах страны.

В преддверии праздничных дней Госавтоинспекция напоминает водителям о недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения. Массовые проверки на российских дорогах для выявления водителей, севших за руль после употребления алкоголя, проводятся в выходные автоинспекторами на постоянной основе, подчеркивают в ведомстве.

«Управление транспортным средством в нетрезвом виде недопустимо и ставит под угрозу жизни не только самого водителя, севшего за руль после употребления алкоголя, но и его пассажиров, а также других участников дорожного движения. Не оставайтесь равнодушными, увидев, что человек в нетрезвом виде садится за руль автомобиля или мотоцикла, ведет себя неадекватно, создает опасные ситуации на дороге: сообщите об этом в полицию. Сотрудники Госавтоинспекции обязательно примут все необходимые меры реагирования на подобные сообщения», — отметил заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма ГУОБДД МВД России полковник полиции Антон Белан.

Он напомнил, что управление автомобилем в состоянии опьянения, равно как и отказ от медицинского освидетельствования, влечет за собой лишение водительского удостоверения на срок от полутора до двух лет и крупный штраф. Кроме того, в ряде случаев за эти деяния водителю грозит уже уголовная ответственность.

Ранее в этот день стало известно, что в ходе профилактического рейда, которые проходил 25–29 апреля, столичными автоинспекторами в отношении водителей-нарушителей на автомобилях с иностранными госномерами было вынесено более 2,6 тыс. постановлений. Общая сумма выписанных штрафов составила 3,1 млн рублей.