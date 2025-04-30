Пять человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Копенгагене
При наезде автомобиля на толпу в центре Копенгагена пострадали пять человек. Об этом 30 апреля сообщает датский телеканал TV2.
«Пять человек получили ранения в результате наезда, в результате которого водитель скрылся с места происшествия», — говорится в публикации.
По данным телеканала, авария произошла после того, как пожилой мужчина не справился с управлением и въехал в летнюю веранду кафе. На месте работают экстренные службы.
26 апреля автомобиль врезался в толпу на уличном фестивале в канадском Ванкувере. Полиция Ванкувера заявила, что, предварительно, наезд автомобиля на толпу не был террористическим актом.
Начальник полиции Ванкувера Стив Раи сообщил, что число погибших при наезде автомобиля на толпу на фестивале Лапу-Лапу достигло 11 человек. Канадский телеканал Global News со ссылкой на источники уточнил, что в числе жертв аварии есть ребенок. Также шесть человек пострадали.