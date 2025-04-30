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Трамп заявил о переносе производства в США многими компаниями на фоне пошлин

Трамп: рекордное число компаний перенесет производство в США из-за пошлин
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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Многие компании решили перенести свое производство и переехать в США в преддверии начала действия пошлин на импорт. Об этом 30 апреля сообщил американский лидер Дональд Трамп.

«Пошлины скоро вступят в силу, а компании уже начинают переезжать в США в рекордных количествах», — написал он в социальной сети Truth Social.

Также Трамп в своем заявлении обвинил экс-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в неустойчивости фондового рынка.

«Наша страна будет процветать, но мы должны избавиться от «навеса» Байдена. Это займет некоторое время, и это не имеет никакого отношения к пошлинам, только то, что он оставил нам плохие цифры», — резюмировал президент.

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Ранее, 27 апреля, газета South China Morning Post (SCMP) сообщила, что компании КНР переносят свое производство в США во избежание высоких тарифов. По словам главы консалтинговой фирмы Чжу Нина, помогающего китайским предприятиям частично перенести производство на территорию Соединенных Штатов, его компания получила минимум 100 запросов для переноса бизнеса из Китая в США за последние четыре месяца.

Ранее, 9 апреля, Трамп сообщил, что США немедленно повысят торговые пошлины в отношении Китая до 125%. В тот же день власти КНР, в свою очередь, приняли решение в качестве зеркальной меры повысить пошлины на импортируемые из США товары до 84%. 10 апреля этот показатель достиг 145%.

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