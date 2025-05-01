Разработчики раскрыли детали дополнения для игры Slavania
Ключевым персонажем дополнения «Сила Драма» для игры Slavania станет Нейромонах Феофан. Об этом сообщила студия FrostLeaf Games и Game Art Pioneers в рамках фестиваля Games From Russia 1 мая.
При этом музыка одноименной драм-н-бейс-группы стала частью саундтрека игры, а также легла в основу специальных музыкальных квестов, доступных игрокам нового DLC.
По сюжету Феофан — один из волхвов Славании, чья задача сдерживать древнего ящера (главного антагониста основной игры) с помощью Силы Драма, которую главному герою — Алеше — предстоит вернуть, изучая новую локацию и проходя музыкальные ритм-квесты под наиболее известные треки Нейромонаха.
«У нас было уже несколько интересных камео в игре, от комика Евгения Чебаткова до Бурановских бабушек. Феофана сначала тоже планировалось добавить в качестве пасхалки, однако довольно быстро решили, что эту историю можно развернуть куда более интересно, добавив новый геймплей и полноценный большой квест», — отметил директор по маркетингу и партнерствам Game Art Pioneers Глеб Кадомцев.
Кроме того, игроков ожидает большая новая локация с зоной охоты на Лихо одноглазое, дополнительная способность, позволяющая перемещаться между мирами и тематический скин на Алешеньку, превращающий его в настоящего фаната Нейромонаха Феофана.
Дополнение «Сила Драма» для игры Slavania выйдет 5 мая.
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