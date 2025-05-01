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Разработчики раскрыли детали дополнения для игры Slavania

Ключевым персонажем дополнения «Сила Драма» станет Нейромонах Феофан
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Фото: FrostLeaf Games LLC
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Ключевым персонажем дополнения «Сила Драма» для игры Slavania станет Нейромонах Феофан. Об этом сообщила студия FrostLeaf Games и Game Art Pioneers в рамках фестиваля Games From Russia 1 мая.

При этом музыка одноименной драм-н-бейс-группы стала частью саундтрека игры, а также легла в основу специальных музыкальных квестов, доступных игрокам нового DLC.

По сюжету Феофан — один из волхвов Славании, чья задача сдерживать древнего ящера (главного антагониста основной игры) с помощью Силы Драма, которую главному герою — Алеше — предстоит вернуть, изучая новую локацию и проходя музыкальные ритм-квесты под наиболее известные треки Нейромонаха.

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«У нас было уже несколько интересных камео в игре, от комика Евгения Чебаткова до Бурановских бабушек. Феофана сначала тоже планировалось добавить в качестве пасхалки, однако довольно быстро решили, что эту историю можно развернуть куда более интересно, добавив новый геймплей и полноценный большой квест», — отметил директор по маркетингу и партнерствам Game Art Pioneers Глеб Кадомцев.

Кроме того, игроков ожидает большая новая локация с зоной охоты на Лихо одноглазое, дополнительная способность, позволяющая перемещаться между мирами и тематический скин на Алешеньку, превращающий его в настоящего фаната Нейромонаха Феофана.

Дополнение «Сила Драма» для игры Slavania выйдет 5 мая.

Ранее, 23 апреля, сообщалось, что дополнение к тактической RPG «Сатурн» выйдет под названием «Осколки отражений». В нем будет представлен новый герой Сильвестр Слейтон. Это таинственный британский ученый, который появится в Сочи после того, как Аким переживет один трехдневный цикл или три раза погибнет.

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