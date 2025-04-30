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Музыканта Акима Апачева оштрафовали за незаконный въезд в Суджу

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Фото: t.me/sudrfkursk
dzen
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Суд признал блогера и музыканта Акима Апачева виновным в незаконном въезде в город Суджу в Курской области в тот период, когда решением оперштаба передвижение гражданских лиц по данной территории было запрещено. Об этом 30 апреля сообщили в пресс-службе судебной системы региона.

«Мировым судьей судебного участка №1 города Суджи и Суджанского района рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении блогера Акима Гасанова (псевдоним Аким Апачев)», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте».

Уточняется, что запрет на въезд в город был установлен 15 марта, а блогер посетил его в 20-х числах месяца, когда ограничения еще действовали. Апачеву назначили штраф в размере 2 тыс. рублей.

Сообщается, что музыкант на заседание не явился, его интересы представлял адвокат.

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10 апреля стало известно, что Апачева признали виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему штраф в размере 70 тыс. рублей. Согласно материалам дела, музыкант, находясь на территории Суджи в Курской области, разрисовал и исписал нецензурной лексикой стену разрушенного здания.

В Курской области 23 марта пообещали оштрафовать музыканта Апачева после его поездки в Суджу. Отмечалось, что жители области негативно отреагировали на опубликованные в Telegram-канале Апачева фото изрисованных и исписанных им стен разрушенных зданий в Судже. На подобные комментарии последовали агрессивные ответы музыканта. В тот же день адвокат подтвердил правонарушение в действиях Апачева в Судже.

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