Супругу экс-мэра Сочи Копайгородского оставили в СИЗО до 17 мая

Супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину оставили в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом 30 апреля «Известиям» сообщили в Мосгорсуде.

Отмечается, что Копайгородская пробудет под стражей до 17 мая.

Ранее ее адвокат Елизавета Меткина сообщила, что жена экс-мера Сочи хочет встретиться со своими детьми в СИЗО, поскольку тяжело переживает разлуку с ними.

Экс-мэра Сочи задержали 25 сентября 2024 года в зоне спецоперации, в тот же день его арестовали, эта мера пресечения потом неоднократно продлевалась. По последним данным, его подозревают в получении взятки в размере 43 млн рублей от бизнесмена через жену.

Супругу экс-мэра Сочи задержали в ноябре 2024 года. Копайгородскую отправили под домашний арест, а ее кредитные счета на 100 млн рублей арестовали. Адвокат Миронов уточнял, что жену бывшего градоначальника подозревают в растрате вместе с мужем. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

6 марта Копайгородскую перевели в СИЗО. Тогда же стало известно, что в деле супругов появились новые эпизоды — по словам адвоката Янины Елизаветы Меткиной, ее подзащитной могут вменить посредничество мужу в получении взяток от сочинских застройщиков, а также оказание давления на двух свидетелей.