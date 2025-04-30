Трамп обвинил Байдена в проблемах в американской экономике

Президент США Дональд Трамп обвинил в проблемах в американской экономике бывшего главу государства Джо Байдена. Соответствующий пост он 30 апреля опубликовал в соцсети Truth Social.

«Это фондовый рынок Байдена, а не Трампа. Я не вступал в должность до 20 января. <...> Наша страна будет процветать, но нам нужно избавиться от «нависания» Байдена», — написал он.

По словам президента, в ближайшее время начнут действовать пошлины, и компании начнут прибывать в США в рекордных количествах.

В ходе выступления на митинге в Мичигане 29 апреля Трамп заявил, что под руководством его администрации Соединенные Штаты достигли самых масштабных изменений почти за столетие.

Он также подчеркнул, что экс-президент и СМИ годами твердили о невозможности остановить поток нелегальной иммиграции, и отметил, что стране всего лишь нужен был новый глава государства.