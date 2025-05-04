Названы самые дорогие путешествия россиян на майских праздниках

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip рассказал «Известиям» 4 мая, где дороже всего россияне отдохнут в майские праздники.

Больше всего потратила семья из четырех человек, запланировав отдых в Дубае: девять дней в пятизвездочном отеле с завтраками обошлись им в 3 495 000 рублей.

На втором месте оказалась восьмидневная поездка семьи из трех человек, включая ребенка, в Токио. В столице Японии они забронировали пятизвездочную гостиницу за 1 755 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров майский отдых в Турции. Еще одна компания с двумя детьми — всего пять человек — отдыхают пять дней в формате «всё включено» в пятизвездочном отеле Кемера. Такой отпуск стоил им 1 438 000 рублей.

В России рекордные 409 000 рублей заплатил турист за 12 дней в Адлере с семьей. Четыре человека, включая двоих детей, решили отдохнуть в четырехзвездочной гостинице с двухразовым питанием.

Чуть меньше, или 11 дней, потратила семья из трех человек с ребенком на отдых в Калининград. Бронирование четырехзвездочного отеля с завтраками обошлось в 378 000 рублей. В Эсто-Садке компания из трех взрослых с ребенком решила провести 10 дней в пятизвездочном отеле с завтраками, потратив на это 353 000 рублей.

Ранее, 23 февраля, в сервисе OneTwoTrip рассказали «Известиям» о популярных весенних направлениях. По их информации, россияне чаще выбирают для отдыха Сочи, Ладожское озеро и Дагестан. Среди зарубежных направлений эксперты выделили Египет, Японию и Турцию.