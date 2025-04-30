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Уиткофф: Путин видит шанс на перестройку отношений с США

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Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что российский президент Владимир Путин видит возможность для перестройки отношений между Москвой и Вашингтоном. Его слова 30 апреля передает издание The Hill.

«Я думаю, что <…> он [Путин] <...> видит возможность пересмотреть отношения Российской Федерации с Соединенными Штатами, и это очевидно», — приводятся слова Уиткоффа в публикации.

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Ранее в этот день политолог Анна Арямова подчеркнула, что повестка по отношению к России в США сильно изменилась с приходом администрации Трампа. По словам эксперта, культурная блокада России, как экономическая, так и информационная, будет прорвана совсем скоро.

29 апреля Трамп заявил, что с Путиным легче иметь дело, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Трампа, он пытается завершить украинский конфликт, однако Зеленский хочет больше вооружений и гарантий безопасности от США.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 февраля заявил, что возвращение Трампа в Белый дом означает смену вех во внешнеполитическом курсе страны. Он отметил заинтересованность команды американского лидера в возобновлении диалога с российской стороной.

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