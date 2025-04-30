Эрдоган выразил надежду на скорое урегулирование украинского конфликта

Турция рассчитывает, что объявленное РФ перемирие в дни 80-летия Победы откроет дверь к постоянному миру. Об этом 30 апреля в беседе с журналистами заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы надеемся, что это временное прекращение огня будет расширяться и откроет дверь к постоянному миру. Мы с самого начала говорили, что <конфликт> между Россией и Украиной может завершиться только справедливым и прочным миром, и никогда не теряли надежды на это», — приводит его слова ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что ведет «телефонную дипломатию» с президентом США Дональдом Трампом и поддерживает его видение по урегулированию украинского конфликта.

По словам Эрдогана, Москва и Киев должны искренне желать мира и завершить этот конфликт, который вредит не только двум странам, но и глобальной безопасности.

Эрдоган добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в мир и будет его поддерживать.

Ранее, 11 апреля, Эрдоган заявил, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине путем заключения справедливого и прочного мирного соглашения выступает приоритетной задачей для Турции. Эрдоган также выразил надежду на то, что Турции удастся сохранить сбалансированную и в то же время активную позицию, которой она придерживалась с первого дня украинского конфликта.