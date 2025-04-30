Мужчина погиб при столкновении авто со столбом в Иркутской области
В городе Ангарске Иркутской области в результате столкновения легковой иномарки со столбом погиб мужчина-водитель. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла днем в среду, 30 апреля, на 1852-м км трассы М-53 (старое направление). Автомобиль Toyota Corolla вылетел на встречку, съехал с проезжей части и врезался в световую опору.
В результате ДТП 49-летний автомобилист получил различные травмы, от которых скончался в машине скорой помощи, пишет ИА IrkutskMedia.
По факту случившегося полиция проводит проверку. Все обстоятельства устанавливаются.
Этим же утром в городе Искитиме Новосибирской области легковая Toyota врезалась в опору железнодорожного моста. Женщина-водитель в результате происшествия погибла.