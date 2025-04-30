Трамп исключил супруга Харрис из состава Совета мемориального Музея холокоста

Супруг бывшего вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф 30 апреля сообщил, что американский лидер Дональд Трамп исключил его из состава Cовета мемориального Музея холокоста в Вашингтоне.

«Сегодня (30 апреля. — Ред) меня проинформировали о моем увольнении из Совета по мемориалу холокоста», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

Соответствующее решение главы государства он назвал политическим и уточнил, что оно не поколеблет его приверженность делу сохранения памяти о холокосте, просвещения или борьбы с ненавистью и антисемитизмом.

Эмхофф выразил готовность продолжать высказываться, просвещать и бороться с ненавистью во всех ее проявлениях.

Телеканал CNN 28 апреля сообщил об увольнении минимум 121 тыс. человек с их рабочих мест в рамках политики Трампа по сокращению числа государственных служащих. Уточнялось, что в это число не включены лица, которых принудительно отправили в долгосрочный отпуск или которые согласились добровольно покинуть должность при условии денежной компенсации.