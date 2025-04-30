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ГАИ оштрафовала иностранцев в Москве на 3,1 млн рублей за один рейд

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Фото: t.me/mosgibdd77
dzen
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Общая сумма штрафов по делам об административных правонарушениях, которые были составлены на водителей-иностранцев за один рейд Госавтоинспекции Москвы, превысила 3,1 млн рублей. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в своем Telegram-канале 30 апреля.

Профилактическое мероприятие проводилось с 25 по 29 апреля. В отношении водителей-нарушителей на автомобилях с иностранными госномерами было вынесено более 2,6 тыс. постановлений, рассказали в ведомстве.

«Госавтоинспекция Москвы продолжает контроль за безопасным участием в дорожном движении водителей автомобилей с регистрационными знаками других государств», — подчеркнули в полиции.

Также в этот день Госавтоинспекция Московской области объявила о рейдах на нетрезвых водителей в майские выходные и праздничные дни. Автоинспекторы будут использовать метод «массовой проверки», отработка также будет проходить отдельными группами нарядов ДПС.

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28 апреля сообщалось, что в Москве сократилось количество нелегальных перевозчиков. За первые три месяца 2025 года более 1,5 тыс. транспортных средств таких нарушителей переместили на спецстоянки. Это почти на 33% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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