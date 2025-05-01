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Что изменится с введением цифрового рубля? Ответы на главные вопросы

Силуанов спрогнозировал массовое внедрение цифрового рубля в 2026 году
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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ЦБ уже почти готов к массовому внедрению цифрового рубля. В Минфине ожидают, что повсеместное использование этой формы денег начнется в 2026 году. Для чего нужны цифровые рубли и стоит ли их опасаться — в материале «Известий».

Что такое цифровой рубль?

• Цифровой рубль — новая форма платежных средств, которую выпускает Центральный банк России. Он существует в виде кода на специальной платформе ЦБ. Граждане и организации в скором времени смогут открыть цифровые кошельки на этой площадке, чтобы хранить там цифровые рубли. Передвижение средств будет контролироваться государством.

• Цифровым рублем можно будет расплачиваться, а также его можно переводить другим людям, но всё это будет происходить внутри платформы цифрового рубля. Доступ к счетам цифрового рубля будет открыт через мобильные приложения банков, а также интернет-банки.

• Цифровой рубль будет стоить столько же, сколько и рубль в других формах — привычных наличной (купюры и монеты) и безналичной (счет в банке). Операции для граждан будут бесплатными, без комиссий и лимитов, установленных банками. С бизнеса будут взимать минимальную комиссию. Какой именно она будет, пока не известно.

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Применение цифрового рубля кто-то тестировал?

• Работа над цифровым рублем стартовала еще в 2021 году. С 15 августа 2023 года Банк России начал тестирование цифрового рубля в реальных условиях, запустив пилотный проект. На начальном этапе в эксперименте участвовали около 600 человек — сотрудники 12 банков, подключенных к системе. В частности, они проверяли, как работает открытие и закрытие цифровых кошельков, осуществляли переводы между собой, пополняли счета и тестировали автоматические списания.

• С 1 сентября 2024 года проект перешел на следующий уровень — количество участников значительно возросло. На данный момент в эксперименте участвуют около 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний. Широкий круг пользователей позволил начать масштабное испытание цифрового рубля в более разнообразных жизненных условиях и бизнес-сценариях.

• Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с июля 2025 года. Однако в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала перенос полномасштабного внедрения из-за необходимости согласовать важные детали с банками и крупными бизнес-игроками. Официальная дата запуска будет названа позже.

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Зачем вводят цифровой рубль?

• Массовое внедрение цифрового рубля может ускорить платежи, особенно между государством и населением. Однако не стоит верить распространяемым в соцсетях сообщениям о том, что соцвыплаты будут приходить только в этой форме денег. Этот вопрос еще не обсуждается властями. Кроме того, в правительстве неоднократно подчеркивали, что использование цифровых рублей будет добровольным.

• Массовое использование этой формы денег может укрепить финансовый суверенитет России в условиях санкций, а именно уменьшить необходимость использовать платежные системы Visa и Mastercard. Вместе с тем в случае достижения договоренности с другими странами цифровой рубль может быть использован для международных расчетов в обход SWIFT.

Справка «Известий»

Международная система SWIFT позволяет безопасно осуществлять международные денежные переводы. С 2022 года Евросоюз начал отключать крупные отечественные банки от системы. Теперь они вынуждены искать пути обхода санкций, что повышает стоимость международных переводов для их клиентов. Однако есть российские банки, которые не попали под ограничения. Например, Локо-Банк и Газпромбанк.

• Кроме того, с помощью цифрового рубля власти создают контролируемую и официальную альтернативу криптовалютам (подробнее о регулировании криптовалют в России мы рассказывали здесь). У них нет единого эмитента, а значит и организации, которая несет ответственность за выпускаемую валюту. Цифровой рубль, в свою очередь, является формой национальной валюты, которую выпускает только Банк России.

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Как обезопасить свои цифровые рубли?

• Уже сейчас необходимо быть бдительными. ЦБ сообщил о мошеннической схеме, в которой злоумышленники призывают инвестировать в цифровой рубль. Преступники обещают потенциальным жертвам стабильный пассивный доход, однако никаких инвестиционных программ не существует. Нужно ориентироваться только на ту информацию о цифровом рубле, которая публикуется на официальном сайте Банка России.

• В целом после внедрения цифрового рубля следует помнить об основных правилах цифровой гигиены. Вважно хранить в тайне данные от доступа к личному кабинету в мобильном банке и другим важным аккаунтам, в том числе на «Госуслугах». Также необходимо всегда проверять адрес, по которому вы собираетесь отправлять деньги. Иначе есть риск перевести средства на чужой счет.

• Не следует доверять звонкам с незнакомых номеров, особенно если звонят якобы из правоохранительных органов и банков. Лучше перезвонить по официальному номеру организации самостоятельно и проверить, действительно ли с вами хотели связаться. Если же вас убеждают перевести деньги на «безопасный счет», то это ловушка.

При написании материала «Известия» беседовали с:

  • экономистом, экспертом по инвестициям Александром Быстровым;
  • доцентом кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максимом Чирковым.
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