Что изменится с введением цифрового рубля? Ответы на главные вопросы
ЦБ уже почти готов к массовому внедрению цифрового рубля. В Минфине ожидают, что повсеместное использование этой формы денег начнется в 2026 году. Для чего нужны цифровые рубли и стоит ли их опасаться — в материале «Известий».
Что такое цифровой рубль?
• Цифровой рубль — новая форма платежных средств, которую выпускает Центральный банк России. Он существует в виде кода на специальной платформе ЦБ. Граждане и организации в скором времени смогут открыть цифровые кошельки на этой площадке, чтобы хранить там цифровые рубли. Передвижение средств будет контролироваться государством.
• Цифровым рублем можно будет расплачиваться, а также его можно переводить другим людям, но всё это будет происходить внутри платформы цифрового рубля. Доступ к счетам цифрового рубля будет открыт через мобильные приложения банков, а также интернет-банки.
• Цифровой рубль будет стоить столько же, сколько и рубль в других формах — привычных наличной (купюры и монеты) и безналичной (счет в банке). Операции для граждан будут бесплатными, без комиссий и лимитов, установленных банками. С бизнеса будут взимать минимальную комиссию. Какой именно она будет, пока не известно.
Применение цифрового рубля кто-то тестировал?
• Работа над цифровым рублем стартовала еще в 2021 году. С 15 августа 2023 года Банк России начал тестирование цифрового рубля в реальных условиях, запустив пилотный проект. На начальном этапе в эксперименте участвовали около 600 человек — сотрудники 12 банков, подключенных к системе. В частности, они проверяли, как работает открытие и закрытие цифровых кошельков, осуществляли переводы между собой, пополняли счета и тестировали автоматические списания.
• С 1 сентября 2024 года проект перешел на следующий уровень — количество участников значительно возросло. На данный момент в эксперименте участвуют около 9 тыс. человек и 1,2 тыс. компаний. Широкий круг пользователей позволил начать масштабное испытание цифрового рубля в более разнообразных жизненных условиях и бизнес-сценариях.
• Массовый запуск цифрового рубля должен был начаться с июля 2025 года. Однако в конце февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина анонсировала перенос полномасштабного внедрения из-за необходимости согласовать важные детали с банками и крупными бизнес-игроками. Официальная дата запуска будет названа позже.
Зачем вводят цифровой рубль?
• Массовое внедрение цифрового рубля может ускорить платежи, особенно между государством и населением. Однако не стоит верить распространяемым в соцсетях сообщениям о том, что соцвыплаты будут приходить только в этой форме денег. Этот вопрос еще не обсуждается властями. Кроме того, в правительстве неоднократно подчеркивали, что использование цифровых рублей будет добровольным.
• Массовое использование этой формы денег может укрепить финансовый суверенитет России в условиях санкций, а именно уменьшить необходимость использовать платежные системы Visa и Mastercard. Вместе с тем в случае достижения договоренности с другими странами цифровой рубль может быть использован для международных расчетов в обход SWIFT.
• Кроме того, с помощью цифрового рубля власти создают контролируемую и официальную альтернативу криптовалютам (подробнее о регулировании криптовалют в России мы рассказывали здесь). У них нет единого эмитента, а значит и организации, которая несет ответственность за выпускаемую валюту. Цифровой рубль, в свою очередь, является формой национальной валюты, которую выпускает только Банк России.
Как обезопасить свои цифровые рубли?
• Уже сейчас необходимо быть бдительными. ЦБ сообщил о мошеннической схеме, в которой злоумышленники призывают инвестировать в цифровой рубль. Преступники обещают потенциальным жертвам стабильный пассивный доход, однако никаких инвестиционных программ не существует. Нужно ориентироваться только на ту информацию о цифровом рубле, которая публикуется на официальном сайте Банка России.
• В целом после внедрения цифрового рубля следует помнить об основных правилах цифровой гигиены. Вважно хранить в тайне данные от доступа к личному кабинету в мобильном банке и другим важным аккаунтам, в том числе на «Госуслугах». Также необходимо всегда проверять адрес, по которому вы собираетесь отправлять деньги. Иначе есть риск перевести средства на чужой счет.
• Не следует доверять звонкам с незнакомых номеров, особенно если звонят якобы из правоохранительных органов и банков. Лучше перезвонить по официальному номеру организации самостоятельно и проверить, действительно ли с вами хотели связаться. Если же вас убеждают перевести деньги на «безопасный счет», то это ловушка.
При написании материала «Известия» беседовали с:
- экономистом, экспертом по инвестициям Александром Быстровым;
- доцентом кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максимом Чирковым.