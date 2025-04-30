Военные Индии и Пакистана обсудили нарушения режима прекращения огня на границе

Военнослужащие Индии и Пакистана обсудили нарушения режима прекращения огня на границе двух государств. Об этом 30 апреля сообщило издание Rediff.

«Генеральные директора военных операций Индии и Пакистана вчера провели горячую линию, чтобы обсудить необоснованные нарушения режима прекращения огня Пакистаном», — говорится в публикации.

Уточняется, что войска страны открыли стрельбу вдоль линии контроля и международной границы, что стало причиной для индийских сил «принять эффективные меры реагирования».

Отношения Нью-Дели и Исламабада обострились после теракта 22 апреля недалеко от индийского города Пахалгам на спорной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 27 мирных жителей. Обе страны закрыли единственную общую открытую сухопутную границу и приостановили действие виз. Нью-Дели также приостановил действие Договора по водам Инда.

Во вторник, 29 апреля, министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил о намерении Индии нанести военные атаки по стране в течение 24–36 часов. По его словам, любой акт агрессии будет встречен решительным ударом.