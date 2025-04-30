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Жителя Сочи приговорили к 12 годам колонии за передачу данных о дислокации ПВО

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Фото: Telegram/Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края
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Краснодарский краевой суд приговорил жителя Сочи, который передал данные о дислокации систем противовоздушной обороны (ПВО) своему знакомому сотруднику полиции Украины, к 12 годам колонии. Об этом 30 апреля сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Установлено, что фигурант, являясь стрелком специализированной группы опорного пункта охраны на железной дороге, передал в 2023 года своему знакомому, сотруднику украинской полиции, фото и видео мест дислокации систем ПВО, что могло угрожать безопасности России.

Суд признал мужчину виновным по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

«Приняв во внимание смягчающие обстоятельства, среди которых активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также подробные признательные показания, данные подсудимым, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, с ограничением свободы на срок один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — указано в Telegram-канале пресс-службы.

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29 апреля суд Москвы арестовал россиянина по делу о госизмене. Подробности о личности фигуранта и сути преступления не раскрываются. В отношении мужчины возбуждено уголовно дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

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