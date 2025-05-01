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Эксперт назвал тупиковым курс ФРГ на поддержку Украины «до конца»

Политолог Хазариди: курс ФРГ на поддержку Украины «до конца» является тупиковым
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Фото: Global Look Press/Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE
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Курс ФРГ на поддержку Украины «до конца» является тупиковым. Таким мнением 1 мая с «Известиями» поделился заместитель руководителя департамента внешних коммуникаций КГ «Полилог» Александр Хазариди.

Накануне будущий министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль заявил, что на посту главы внешнеполитического ведомства будет сохранять курс на полную поддержку Украины. Его слова приводит телеканал N-tv.

«Будущее руководство ФРГ во главе с Мерцем и такими политиками, как Вадефуль, за заявлениями о «поддержке демократии» преследует прозаичную цель: компенсировать репутационные издержки периода [исполняющего обязанности канцлера ФРГ Олафа] Шольца и вернуть себе сферу влияния в Европе. Проблема в том, что это тупиковый курс: поддерживать Украину «до конца», не предлагая реальных сценариев выхода из конфликта», — заявил эксперт.

По его словам, это выглядит как политическая ставка на долгий конфликт без оценки его последствий ни для самой Украины, ни для остального Европейского союза (ЕС). В этой стратегии мало реализма и слишком много «геополитического евроглобализма».

«При этом внутренне ФРГ далеко не консолидирована в этих вопросах. Электоральные успехи «Альтернативы для Германии» (AfD) и рост разочарования в Лафонтене и Вагенкнехт на левом фланге — это сигналы, которые игнорируются правящей элитой. Проукраинская повестка рискует только углубить раскол между политиками и обществом, особенно в восточных землях», — сказал Хазариди.

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Он добавил, что поддержка Украины всё чаще ассоциируется с ростом налоговой нагрузки, давлением на промышленность и отказом от мощной энергетики.

«Если Берлин не скорректирует этот вектор своей политики, то Германия может утратить остатки доверия к себе как к рациональному центру Европы. Сам Мерц стремится сделать себе образ политика, который якобы может «навести порядок». Но бездумно жесткий курс в экономике и внешней политике вряд ли этому поспособствует», — отметил политолог.

23 февраля в Германии прошли досрочные выборы в бундестаг. Победу одержал оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС). 8 апреля Социал-демократическая партия (СДПГ) и консервативный блок ХДС/ХСС заключили договор о формировании правящей в Федеративной Республике Германия (ФРГ) коалиции.

Позднее, 27 апреля, СМИ сообщили, что новым министром иностранных дел Германии может стать член Христианско-демократического союза, заместитель председателя парламентской группы ХДС по обороне и ярый сторонник Украины Вадефуль.

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