При взрыве на севере Китая погиб человек и еще двое пропали без вести
В результате взрыва в жилом доме в городе Тайюань на севере Китая погиб человек. Об этом 30 апреля сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
«В результате взрыва погиб один человек, два человека до сих пор числятся пропавшими без вести. 21 человек находится на лечении в больнице», — говорится в материале.
После взрыва в городе Тайюань был создан спасательный штаб для проведения спасательных работ на месте происшествия. Причина инцидента не уточняется.
О взрыве в Тайюане стало известно ранее в этот день. Уточнялось, что троих из пострадавших уже выписали из медицинского учреждения. Пожарные продолжают проведение спасательных работ: входят во взорвавшееся здание и выводят из него по одному человеку.