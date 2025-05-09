Не учат в школе: как в мире освещают историю Второй мировой

Главную роль во Второй мировой войне сыграла Великобритания. Ключевые события — это высадка союзников в Нормандии и оккупация Маньчжурии. Войну закончили США. А мудрее всех поступила Турция, которая «придерживалась нейтралитета». В последнее время разные страны мира, включая государства антигитлеровской коалиции, показывают школьникам события тех лет в искаженном виде. «Известия» изучили эти учебники.

Спасибо товарищу Черчиллю

На страницах английских учебников освещение истории Второй мировой войны занимает центральное место. В текстах много иллюстраций, таблиц, диаграмм, военных карт, фотографий политических лидеров и командующих армиями.

При этом о нападении Германии на Советский Союз авторы учебников упоминают вскользь. Основной акцент — на события после 1942 года, когда произошли основные сражения с участием британских войск в Северной Африке, Италии и Нормандии.

Сталинградская битва. Артиллеристы отражают наступление фашистских танков в районе тракторного завода Фото: РИА Новости/Яков Рюмкин

Буквально несколько предложений уделяется описанию Сталинградской и Курской битв, при этом не уточняется, что именно эти сражения стали поворотными в войне. Большее внимание уделяется причинам и характеру Второй мировой, а также политике стран Запада по созданию системы коллективной безопасности, анализируется ее влияние на всю систему международных отношений.

О роли Советского Союза хотя и упоминается, авторы учебника «Британия в XX веке» называют ее неоценимой, но при этом подчеркивается, что Россия внесла вклад только на Восточном фронте.

Школьникам рассказывают о том, что подданные британской короны сражались «для защиты либеральных ценностей и демократии, против диктатуры и тоталитаризма». По версии британских историков, главную роль в победе над фашизмом сыграло Соединенное Королевство, которое «под руководством премьер-министра Уинстона Черчилля подавало пример всему миру».

Дистанцироваться от нацистов

В немецких школах на всех уровнях обучения обязательно изучение нацистского периода во всех его аспектах — приход Гитлера к власти, создание им диктатуры НСДАП, преследование евреев, кульминацией которого стал холокост, молчание и оппозиция немецких граждан, начало Германией Второй мировой войны.

Узники концентрационного лагеря Освенцим, освобожденные войсками Красной армии в январе 1945 года Фото: РИА Новости

Например, во вступлении к главе «Национализм и Вторая мировая война» в учебнике «История и события» («Geschichte und Geschehen») ученикам задаются вопросы «Как было возможно такое зло, как Вторая мировая война и геноцид? Почему не удалось предотвратить эти преступления?».

Тему Второй мировой войны включили в учебники германских школ в качестве отдельной темы в конце 60-х годов ХХ века. Геноцид, организованный нацистами, отражается в довольно объективной форме, без умалчиваний и оправданий, но при этом всячески подчеркивается мирная природа политической культуры Германии как прошлого, так и настоящего, с перспективой на будущее.

Основной акцент авторы делают на то, как простые немцы оказались вовлечены в войну на уничтожение и как они обрели способность преодолеть историческое наследие Третьего рейха после 1945 года. В целом учебники выдержаны в непатриотичных и пацифистских тонах.

В немецких книгах для школьников происходит четкое разделение нации от фашистского руководства во главе с Адольфом Гитлером, при этом авторы не пытаются оправдать действия идеологов нацизма.

Фото: Global Look Press/Christoph Soeder

Главное место отводится таким темам, как геноцид, движение Сопротивления, отдельный параграф посвящен теме уничтожения еврейского населения «Шоа — геноцид евреев» (Шоа — с иврита переводится как «катастрофа, бедствие» и означает действия немецких нацистов, которые планомерно уничтожали еврейский народ как этнос). Некоторые пункты параграфов посвящены уничтожению всего «неугодного» населения: «Война на Востоке: эксплуатация и уничтожение», «Сопротивление и возмездие». В них довольно подробно и правдиво описываются бесчеловечные действия национал-социалистов. Авторы учебников стараются избегать оценочных суждений, отсылая учеников обращаться к источникам, научной литературе, архивным документам.

Войну закончили американцы

Во Франции школьников учат тому, что накануне Второй мировой войны существовала «угроза фашизма и коммунизма» с их «подавлением инакомыслия и тоталитаризмом». Действия стран антигитлеровской коалиции описываются словами «права человека», «демократия» и «либеральные ценности».

Причины полномасштабного вторжения фашистской Германии на территорию СССР в учебниках истории в младших классах объясняются стремлением нацистов увеличить свое жизненное пространство, заполучив огромные территории России. Также рассказывается об операции «Барбаросса», в которой участвовали 4 млн солдат и которая стала «самой масштабной военной операцией в истории человечества».

Более подробно историю Второй мировой войны школьники изучают в старших классах. При этом роли Красной армии в освобождении Восточной Европы, а также Сталинградской битве отводится всего несколько абзацев.

Освобождение Польши от немецко-фашистской оккупации Фото: РИА Новости/Петр Бернштейн

Всё внимание приковано к открытию второго фронта. В частности, в учебниках рассказывается о создании Большого альянса в 1942 году под эгидой США, куда вошли все государства, сражающиеся против Германии.

Главными сражениями считаются битвы на Тихоокеанском побережье и в Северной Африке, Сталинградская битва по значимости идет после них. Основной вывод: победа во Второй войне стала возможной благодаря американцам, «которые применили ядерное оружие и заставили Японию капитулировать».

Совсем другие акценты расставлены в японских учебниках. Основное внимание в школьной программе уделяется оккупации Маньчжурии — северных территорий Китая — и Корейского полуострова, а также военным действиям в Юго-Восточной Азии. О Советском Союзе упоминается лишь в конце главы, посвященной Второй мировой войне, при этом Москва обвиняется в нарушении пакта о ненападении в тот момент, когда Япония была уже готова капитулировать.

К тому же сообщается, что именно в то время СССР получил «исконно японские территории», в частности — Южные Курилы.

По заветам Ататюрка

В турецких школах Вторую мировую войну изучают в 12-м классе в рамках курса «История революции Турецкой Республики и ататюркизм». В учебниках в качестве причин войны называют условия Версальского договора и политику, которую проводили страны Запада, не считавшиеся, по мнению авторов, с интересами других государств, а также Великую депрессию 1929 года, в результате которой Германия обнищала и Адольф Гитлер пришел к власти.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

К тому же турецкие историки говорят о «дисбалансе сил»: Германия нарушила условия Версальского договора с 1935 года, нарастив армию и захватив Австрию и Чехословакию, и вместе с другими странами «оси» — Италией и Японией — хотела перекроить мир в свою пользу.

О Гитлере и нацистском режиме говорят довольно нейтрально: со страниц учебников фюрер предстает популистом, который пришел к власти на волне обещаний улучшить экономические условия жизни немцев, «отменить унизительные условия Версаля» и дать немцам «жизненное пространство». При этом до какой-либо критики нацизма не доходит, его цели сводят лишь к «борьбе с капитализмом».

В целом война изложена довольно сухо, больше внимания уделяется Европе и Тихому океану. Переломным моментом во Второй мировой считается вступление в войну Советского Союза и США. Сталинградской битве выделяется один абзац, при этом ее называют первым поражением Германии. А главным успехом союзников турецкие авторы называют высадку в Нормандии.

Также упоминаются и атомные бомбардировки Японии. Впрочем, о них пишут без каких-либо моральных оценок — только сухие факты о разрушениях.

Половина раздела, посвященного Второй мировой, отводится дипломатическим играм Турции. Нейтралитет страны преподносится как проявление мудрой политики властей, при этом обеспечение Германии стратегическим сырьем для военной промышленности объясняется экономической зависимостью от Берлина.

Атомные бомбардировки Японии Фото: Global Look Press/IMAGO

Турецким школьникам рассказывают, что государства антигитлеровской коалиции давили на Анкару, требуя от нее вступления в войну, однако она отбивалась до последнего. Формально страна присоединилась ко Второй мировой лишь в феврале 1945-го, и то лишь потому, что иначе не пустили бы в ООН.

Что думают эксперты

Профессор СПбГУ Наталья Еремина в разговоре с «Известиями» отметила, что существует реальная проблема с тем, как в разных европейских странах освещают события Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе над нацистской Германией.

— После распада СССР в европейских государствах начался запрет на коммунистические партии. Вслед за этим последовали запреты на так называемые тоталитарные партии. В Прибалтике и Польше это было связано с влиянием Советского Союза. После этого начался пересмотр итогов Второй мировой войны. Стали изменять учебники истории, где подсобрали всевозможные негативные моменты. Во многих случаях мы даже наблюдали сознательное искажение фактов или использование фейков, которые никогда не соответствовали реальности. Например, некоторые заявления, которые якобы делал Сталин, — рассказала политолог.

Еремина добавила, что очень интенсивная работа над учебниками истории в разных европейских странах началась с 1991 года.

— С 2017 года в Европейском союзе обсуждается идея написать общий, единый учебник истории для стран ЕС, но эта идея не очень популярна, потому что слишком разные трактовки событий Второй мировой войны у так называемых союзников, — подытожила эксперт.

Мотоциклетный полк Красной армии во время контратаки Фото: РИА Новости/Павел Касаткин

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в беседе с «Известиями» отметил, что Вторая мировая война подается таким образом, что условно было три режима: западной демократии, куда входили Англия и Франция, нацистский тоталитарный режим и советский тоталитарный режим.

— В данном случае показывается, что Советский Союз был союзником Франции, Великобритании, США. Сначала был повержен нацистский тоталитарный режим, а потом уже, в связи с распадом СССР, история показала, что только либеральный западный режим — единственный, кто в итоге в этом всём выживает, — отметил эксперт.

По его словам, Вторая мировая война остается сложным событием для коллективной памяти французов. Она оказывается в тени Первой мировой, которая была героической страницей французской истории.

— Тогда Франция вернула Эльзас и Лотарингию, ослабила Германию, стала ведущим государством в Европе на последующие 20 лет. Продолжаются дискуссии о том, какую роль внесли силы, которые боролись с нацистами. Но тут надо отметить, что одновременно с борьбой с нацистами, они активно конкурировали между собой. До сих пор очень сложный вопрос об отношении к тем, кто работал на режим Виши, — пояснил эксперт.

Он добавил, что Вторую мировую войну у французов не получается воспринимать как героическую веху. По словам специалиста, французы с течением времени всё больше подчеркивают роль, которую сыграли США и Великобритания, то есть западные союзники, и всё меньше уделяют внимание вкладу Советского Союза.

Немецкие войска на улицах Парижа Фото: РИА Новости

— Это связано, очевидно, с тем, что происходит смена поколений, а для более молодых французов, воспитанных в духе западной солидарности, важности НАТО и Евросоюза, нет конкретной смысловой взаимозависимости между Второй мировой, холодной войной и событиями, связанными с украинским конфликтом. Это ушло, они просто не связывают эти события. Это довольно прискорбно, — считает аналитик.

Он пояснил, что на восприятие итогов Второй мировой очень сильно влияет также дальнейшая история европейской интеграции и, в первую очередь, союзнические отношения Франции с Германией.

— Это тоже задает определенную политическую рамку, за которую публицисты стараются особо не выходить. Как правило, французы вообще фокусируются на том, что касается только их: вишистская оккупация, боевые действия в Северной Африке, включая высадку в Алжире. В Европе это высадка во Нормандии и Провансе, сицилийская операция и т. д., — отметил Тимофеев.