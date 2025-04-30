Политолог указала на изменение отношения США к России с приходом Трампа

Повестка по отношению к России в США сильно изменилась с приходом администрации американского лидера Дональда Трампа. Это показывает в том числе выступление кинорежиссера из Соединенных Штатов Оливера Стоуна в Москве. Таким мнением с «Известиями» поделилась 30 апреля политолог, кандидат политических наук Анна Арямова.

Кинематографист 29 апреля выступил с лекцией на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» в Москве. Стоун говорил о важности дружбы в отношениях России и США.

«Сейчас повестка с приходом Трампа сильно изменилась. Это такой тренд, который задан сверху, властью. Поэтому к нему будут подключаться даже те, кто был в авангарде антироссийской повестки. <…> Думаю, мы будем слышать всё больше и больше здравой риторики, объективной, и это очень отрадно», — сказала Арямова.

По словам эксперта, культурная блокада России, как и экономическая, и информационная, будет прорвана совсем скоро.

«Мы сейчас на пороге совершенно новой эпохи взаимоотношений России и Запада. Несмотря на то что Европа всячески пытается на это не идти, США сделали определяющие шаги. <…> Так бывает, когда всё уходит в категорический минус, а потом может быть категорический плюс. Эта тенденция объективно уже идет, я думаю, что всё свершится в ближайшее время», — сказала Арямова.

Политолог отметила, что, несмотря на долгие попытки на Западе стереть память о вкладе Советского Союза в победу над нацизмом, этот вклад остается объективным фактом, и европейцы это точно знают.

«Уверена, во властных, научных и общественных структурах там еще много умных людей, которые прекрасно помнят, каким образом проходила Вторая мировая война. <…> Истеричная антироссийская пропаганда накладывает свой отпечаток, но мы находимся в новой эпохе информационных войн, и наша задача — выиграть и эту войну», — сказала эксперт.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 10 февраля заявил, что возвращение Трампа в Белый дом означает смену вех во внешнеполитическом курсе страны. Он отметил заинтересованность команды американского лидера в возобновлении диалога с российской стороной.

Президент России Владимир Путин заявил 24 января, что их отношения с американским лидером являются доверительными и прагматичными. Глава государства отметил, что вины РФ в том, что прежняя американская администрация отказалась от контактов с российской стороной, нет, добавив при этом, что Москва, в свою очередь, от них никогда не отказывалась.