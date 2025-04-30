В Псковском районе отменили особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим отменили в Псковском районе Псковской области. Соответствующее решение принято местной администрацией.

По данным синоптиков, в муниципалитете установилась низкая температура воздуха, идут кратковременные дожди. Риск пожаров снизился.

В администрации подчеркнули, что гражданам необходимо соблюдать осторожность при обращении с огнем и выполнять требования безопасности. Об этом пишет Псковская лента новостей.

На прошлой неделе особый противопожарный режим ввели в Липецкой области. На природных территориях запрещено разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор.