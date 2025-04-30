Сезон велоэкскурсий начнется в Ясной Поляне с 1 мая

Сезон экскурсий на велосипедах начнется в музее Ясная Поляна в Тульской области с 1 мая. Маршрут проходит по любимым местам пеших и верховых прогулок писателя Льва Толстого.

Протяженность маршрута составляет 10 км, пишет ТСН24. Велопрогулки будут проводиться в субботу, воскресенье и праздничные дни в 10:30 и 16:00. Заезд стартует у здания гостиницы.

«Ясная Поляна» — государственный музей, открытый в 1921 году в имении Льва Толстого. Здесь прошла большая часть жизни писателя, здесь же он написал «Войну и мир» и «Анну Каренину».