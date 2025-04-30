Австрия намерена увеличить расходы на оборону до 2% ВВП

Власти Австрии планируют увеличить расходы на оборону до 2% ВВП, а также участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках Европейского союза (ЕС). Об этом сообщил канцлер республики Кристиан Штокер в интервью газете Kleine Zeitung.

«Учитывая бюджетную ситуацию и экономическое развитие Австрии, это очень амбициозная цель», — приводятся его слова в публикации.

Штокер отметил, что страна планирует участвовать в совместных программах закупок вооружений в рамках ЕС и присоединиться к инициативе по выделению государствами объединения около €800 млрд.

Канцлер подтвердил, что Вена будет участвовать в реализации проекта «Небесный щит», который предполагает создание европейской системы противоракетной обороны (ПРО). Он отметил, что страны с нейтральным статусом, такие как Австрия, могут участвовать в подобных инициативах.

Штокер 2 апреля заявил, что инвестирование в оборону 2% ВВП является целью Австрии. Кроме того, он отметил, что страна продолжит участвовать в поддержке Украины в рамках европейской солидарности, основываясь при этом на своем нейтральном статусе.