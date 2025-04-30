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Белорусские депутаты одобрили законопроект об амнистии к 80-летию победы в ВОВ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Нижняя палата парламента Белоруссии по поручению президента страны Александра Лукашенко одобрила законопроект об амнистии в связи с 80-летием победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Под нее попадают около 8 тыс. человек. Об этом 30 апреля сообщило «БелТа».

Освобождение от уголовной ответственности коснется лиц, страдающих определенными заболеваниями. Также предлагается заменить лишение свободы более мягким наказанием (ограничением свободы без направления в исправительное учреждение) для ранее не судимых граждан старше 70 лет, осужденных на срок до шести лет включительно.

Для осужденных за неосторожные преступления, повлекшие смерть, предусмотрено частичное сокращение срока — на один год, вместо полной амнистии.

Ключевыми условиями применения амнистии станут полное возмещение причиненного ущерба и положительная характеристика осужденного во время отбывания наказания.

Далее законопроект должна одобрить верхняя палата парламента и подписать президент.

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В июле прошлого года Лукашенко подписал закон «Об амнистии в связи с 80-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков». Амнистии подлежали несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и мужчины с детьми в возрасте до 18 лет, за исключением совершивших умышленное преступление в отношении несовершеннолетнего. Также пенсионеры, инвалиды первой и второй групп, лица, больные открытой формой туберкулеза и раком, граждане, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, получившие ранения или заболевания при исполнении обязанностей в период военной службы.

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