Зеленский отменил интервью телеканалу ABC после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский решил отменить интервью телеканалу ABC после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом 30 апреля проинформировал портал Axios.

«Интервью Зеленского должно было состояться в программе This Week на канале ABC в воскресенье утром, но он решил отменить его из-за технических неполадок с переводом», — говорится в публикации.

Уточняется, что Зеленский встретился с Трампом 26 апреля во время церемонии прощания с папой римским Франциском в Ватикане. По информации источника Axios, президент Украины «не хотел рисковать» после встречи с американским лидером, однако в чем именно, не уточняется.

В этот же день журнал The Economist рассказал о просьбах Зеленского к Трампу в Ватикане. Уточняется, что во время встречи украинский президент попросил не отказываться Трампа от его роли в урегулировании конфликта.